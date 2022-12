Un ancien employé de Twitter condamné à 3,5 ans après avoir espionné pour l’Arabie saoudite et remis des informations sur l’utilisateur

Ahmad Abouammo, un ancien employé de Twitter, a été condamné à trois ans et demi de prison après avoir partagé des informations confidentielles avec des responsables saoudiens. (Reuters/Kate Munsch)

L’ancien employé de Twitter Ahmad Abouammo a été condamné à plus de 3 ans de prison après avoir espionné pour l’Arabie saoudite.

Il a été reconnu coupable d’avoir partagé des informations confidentielles sur les utilisateurs de Twitter avec des responsables saoudiens.

Abouammo a reçu une montre de 42 000 dollars et des centaines de milliers de dollars en retour.

Un ancien employé de Twitter a été condamné à trois ans et demi dans une prison fédérale américaine après avoir été reconnu coupable d’espionnage pour le compte de l’Arabie saoudite, le Bureau du procureur américain pour le district nord de la Californie a dit.

Ahmad Abouammo, 45 ans, a été reconnu coupable d’avoir partagé des informations confidentielles sur les utilisateurs de Twitter avec des responsables saoudiens et d’avoir reçu des centaines de milliers de dollars en échange, a indiqué le bureau du procureur.

Les procureurs voulaient à l’origine le condamner à plus de sept ans “pour dissuader d’autres acteurs de l’industrie de la technologie et des médias sociaux de vendre les données d’utilisateurs vulnérables”. selon Reuters.

“Cette affaire a révélé que les gouvernements étrangers soudoyeraient des initiés pour obtenir les informations sur les utilisateurs qui sont collectées et stockées par nos sociétés de médias sociaux de la Silicon Valley”, a déclaré l’avocate américaine Stephanie M. Hinds.

“En prononçant la peine d’aujourd’hui, la Cour a souligné que l’accusé avait partagé les informations de l’utilisateur avec un gouvernement étranger connu pour ne pas tolérer les dissidents, et il l’a fait en travaillant avec son coaccusé encore plus coupable qui a fui le pays plutôt que d’être jugé. Cette phrase envoie un message aux initiés ayant accès aux informations des utilisateurs pour les protéger, en particulier des régimes répressifs, sous peine de risquer une longue peine de prison.”

Angela Chuang, défenseur public représentant Abouammo n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire d’Insider sur l’affaire, faite en dehors des heures de bureau.

Abouammo, ancien responsable des partenariats médias de Twitter dans la région MENA de 2013 à 2015, a commencé à recevoir des paiements d’un responsable saoudien proche de la famille royale saoudienne en 2014.

Il a partagé les adresses e-mail et les numéros de téléphone de plus de 6 000 utilisateurs de Twitter, dont certains critiquaient le Royaume d’Arabie saoudite, notamment le compte anonyme “Mujtahidd” et l’éminent militant Omar Abdulaziz.

Abouammo a reçu en retour une montre Hublot de luxe de 42 000 $ *environ 725 000 rands et deux virements électroniques de 100 000 $ (environ 1,7 million de rands) sur un compte bancaire libanais ouvert au nom de son père.

Il a été initialement arrêté en novembre 2019 et reconnu coupable de blanchiment d’argent, de fraude électronique et de falsification de dossiers dans le cadre d’une enquête fédérale. Il a été acquitté de cinq chefs d’accusation de fraude électronique par un jury en août 2022, mais reconnu coupable des autres chefs d’accusation.

Abouammo a été condamné aux côtés d’un autre ancien employé de Twitter, Ali Alzabarah, qui a fui les États-Unis avant d’être inculpé, selon Reuters.

“Le gouvernement n’a pas prouvé au-delà de tout doute raisonnable” qu’il était un agent de l’Arabie saoudite, a déclaré Chuang dans ses plaidoiries finales au procès, le Le Wall Street Journal a rapporté. “Nous venons de passer les deux dernières semaines dans une enquête glorifiée des RH”, a-t-elle ajouté.