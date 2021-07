Un ancien employé de Microsoft gagne sa vie en réalisant des vidéos YouTube

Kevin Stratvert produit des vidéos chez lui à Seattle. Tara Brun

Lorsque Microsoft a mis à jour son application de communication Teams avec un moyen plus sophistiqué de faire des présentations PowerPoint en janvier, la société a publié un Article de blog de 500 mots sur la fonctionnalité. Les gens pouvaient lire le billet de blog et essayer de comprendre comment l’utiliser, ou ils pouvaient consulter YouTube. Sur le service vidéo appartenant à son grand rival Google, un ancien employé de Microsoft nommé Kevin Stratvert a publié une vidéo en mode Présentateur à ses plus de 800 000 abonnés, recueillant plus de 180 000 vues et des centaines de commentaires. Microsoft lui-même n’avait pas publié de vidéo sur le sujet. « J’ai construit un public Microsoft », a déclaré Stratvert dans une interview avec CNBC. « Le contenu Microsoft génère beaucoup plus d’audience que le contenu non Microsoft. J’ai fait Gmail et quelques autres, mais ils n’ont pas aussi bien fait. » Cela pourrait être lié à la portée des produits Microsoft. La société détenait 86 % du marché du courrier électronique et de la création en 2020, selon la société de recherche technologique Gartner, avec 1,2 milliard d’utilisateurs Office. Cependant, tous ces 1,2 milliard de personnes ne savent pas tout faire dans Office, et les utilisateurs doivent également se tenir au courant des dernières mises à jour publiées par Microsoft. Les vidéos de Stratvert et de ses contemporains sur YouTube y contribuent – ​​et attirent parfois plus de regards que les vidéos officielles de Microsoft.

Beaucoup mieux

Stratvert est arrivé chez Microsoft en 2006, la même année que Google acquis YouTube pour 1,65 milliard de dollars. Sa première vidéo YouTube montrait des images d’un drone survolant une ville du New Jersey. Ensuite, Stratvert a filmé des vidéos de ses voyages dans le Puget Sound et au-delà. Des vidéos pratiques et des vidéos d’examen des gadgets ont suivi. En 2017, il a posté sa première vidéo liée à Microsoft, dans lequel il a visité des cabanes dans les arbres sur le campus de l’entreprise avec sa femme, Kerry Stratvert, directrice de l’entreprise. Dans la description de la vidéo, il a inclus une divulgation disant qu’il était un employé de Microsoft. Deux mois après la vidéo de la cabane dans les arbres, Stratvert travaillait au sein de la petite équipe de développement derrière Office.com, un site Web qui donne un accès rapide aux versions en ligne des feuilles de calcul Excel et d’autres documents Office. Le site n’était pas très connu, surtout par rapport aux applications Office pour PC. Stratvert et ses collègues ont donc demandé à leurs pairs du marketing s’ils pouvaient faire connaître Office.com. Les spécialistes du marketing n’avaient pas suffisamment de ressources pour aider, a déclaré Stratvert. Stratvert a donc produit une vidéo montrant comment les gens pouvaient utiliser Office.com pour obtenir gratuitement la plupart des fonctionnalités de Microsoft Office. Il a bien fonctionné et son manager lui a dit qu’il avait fait du bon travail. Il a ensuite réalisé des vidéos sur Excel, Outlook, PowerPoint, Teams, Windows et Word. Les employés de Microsoft d’autres équipes l’ont remarqué et ont commencé à lui demander de faire des vidéos sur leurs produits. Ils ont vu combien de personnes regardaient et ont reconnu que le faire parler de leurs produits pourrait attirer de nouveaux utilisateurs, ce qui pourrait signifier des critiques plus favorables des employés. « C’est presque comme si les équipes appréciaient qu’il y ait cet autre débouché qui n’est pas officiel », a-t-il déclaré. Puis, en juillet 2020, des mois après que la pandémie ait renvoyé les Stratverts chez eux, il a abandonné son poste chez Microsoft et a commencé à faire cinq fois plus de vidéos qu’avant. Il n’avait plus besoin d’inclure dans les vidéos des révélations selon lesquelles il était un employé de Microsoft, et il pouvait parler plus librement de produits concurrents tels que Slack et Zoom. Les utilisateurs de YouTube ont appuyé sur le bouton s’abonner. Aujourd’hui, il compte 85 % d’abonnés de plus que la chaîne YouTube officielle de Microsoft 365 axée sur les équipes et autres applications Office, qui, selon lui, compte une équipe de 20 à 30 personnes produisant du contenu. « Économiquement, je suis beaucoup mieux », a-t-il déclaré. Sa femme travaille toujours chez Microsoft.

Promouvoir les créateurs externes

Historiquement, le développement et la maintenance des produits ont été au cœur de Microsoft. Aujourd’hui, près de 50 % des employés travaillent dans l’ingénierie. Le marketing est une partie considérablement plus petite de l’entreprise, et les employés travaillent sur des publicités, du matériel pour le site Web de Microsoft, des événements et d’autres méthodes de promotion. Au cours des dernières années, un groupe au sein de Microsoft a commencé à se concentrer davantage sur YouTube. « Sur YouTube en particulier, nous commençons à explorer le concept de ce à quoi cela ressemble de faire quelque chose de natif de YouTube », a déclaré Sonia Atchison, responsable des études de marché qui a travaillé sur le programme Microsoft Creators, lors d’un Podcast l’année dernière. Les gens se tournent souvent vers YouTube lorsqu’ils veulent mieux comprendre les logiciels Microsoft, et bien que Microsoft propose de nombreuses vidéos sur YouTube, elles ne figurent pas toujours en tête des résultats de recherche du site, a déclaré Atchison. Les vidéos d’étrangers peuvent recevoir des classements plus élevés. Parfois, une vidéo d’un employé de Microsoft peut être présente. L’entreprise a des employés avec un large public, dont Mike Tholfsen, un vétéran de l’entreprise depuis 26 ans dont les vidéos montrent comment les enseignants et les étudiants peuvent utiliser Teams et d’autres applications. Microsoft voulait plus de gens comme Tholfsen. La société a formé un groupe pour aider les personnes travaillant sur différents produits à apprendre à créer des chaînes YouTube de grande taille, a déclaré Jon Levesque, qui a publié des vidéos YouTube en tant qu’évangéliste senior chez Microsoft avant de travailler chez DocuSign en mars. Il y avait parfois des problèmes. Certains employés ont demandé pourquoi ils se concentraient sur un service appartenant à un concurrent de premier plan, et les équipes n’étaient pas toujours d’accord avec tout ce que les employés-créateurs disaient dans les vidéos, a déclaré Levesque. L’effort n’est pas allé loin et Microsoft a commencé à promouvoir des vidéos de non-employés à la place, avec la création du programme Microsoft Creators. La société a commencé à inclure des vidéos d’étrangers dans ses listes de lecture vidéo et a proposé d’utiliser leurs vidéos pour le support client. Cela a conduit à quelques visionnages de vidéos supplémentaires, a déclaré Jason Sele, dont la chaîne YouTube s’appelle Sele Training. Fin juin, Microsoft a annoncé son intention de mettre le programme en pause. Parmi les dizaines de personnes qui ont rejoint le Creators Program, la plus populaire est Leila Gharani, formatrice en logiciel à Vienne, avec plus de 900 000 abonnés. Après avoir acquis des compétences dans Excel et d’autres logiciels sur le tas, Gharani a commencé à donner des cours en personne et en ligne. Elle a fait ses débuts sur YouTube en 2016, dans l’espoir d’améliorer ses compétences de tournage. La chaîne a décollé, et cela a rapporté de l’argent, en plus d’attirer plus d’étudiants vers ses cours premium, que son entreprise, XelPlus, continue de proposer. Avec la croissance de l’entreprise, son mari a quitté son poste de directeur financier pour la rejoindre. Ils ont aussi fait venir un éditeur et un écrivain. De nombreuses vidéos YouTube de Gharani détaillent des parties d’Excel. Cela ne veut pas dire qu’elle ignore complètement la concurrence. L’une de ses vidéos les plus populaires en 2020 s’appelait « Google Sheets BAT Excel avec CES 10 fonctionnalités ! » Comme Stratvert, Gharani a entendu les employés de Microsoft. Après avoir publié une vidéo sur l’application Tableau blanc, un responsable de programme a déclaré que l’équipe aimait sa vidéo et lui a proposé de lui montrer les mises à jour à venir. Le responsable du programme ne lui a pas dit de faire une vidéo, mais voulait plutôt voir si elle pensait que les améliorations seraient dignes d’une vidéo, a déclaré Gharani. Elle a déclaré que les utilisateurs pourraient attribuer une plus grande autorité aux créateurs YouTube qui travaillent chez Microsoft, contrairement à elle. « Les gens apprécient qu’ils soient chez Microsoft », a-t-elle déclaré. « ‘Ils doivent savoir ce qu’ils disent. Ils ne le diront pas si ce n’est pas vrai. Cette chose d’autorité vient avec. Mais pas beaucoup. «

Jason Sele crée des vidéos YouTube à partir d’un camping-car high-tech. Jason Sele

Cela n’a pas empêché Gharani de devenir une entité majeure. Elle compte plus d’abonnés que presque tous les comptes YouTube de Microsoft. La chaîne Xbox reste une attraction de premier plan, avec plus de 4 millions d’abonnés. Sele aimerait le type de succès YouTube que Gharani et Stratvert ont eu. Ses vidéos contenant des trucs et astuces sur Excel et d’autres applications ont été vues plus d’un million de fois, mais il n’est pas une star de la caméra. Sele, qui réalise des vidéos depuis son camping-car après 25 ans d’exposition aux produits Microsoft en tant que directeur des technologies de l’information, raconte tout en accordant toute l’attention visuelle au flux vidéo de son ordinateur. Il a dit qu’il passait du temps à écrire et à éditer soigneusement des scripts avant de battre un record. L’argent de YouTube est suffisant pour vivre, a-t-il déclaré. Il a dit qu’il ne craignait pas de rivaliser avec Microsoft. « Ils vont lancer toute cette formation, mais ce n’est vraiment pas une formation que vous pouvez simplement transmettre à vos employés », a-t-il déclaré. « C’est soit un niveau trop élevé, soit un niveau trop bas. »

Divertissement