Un ancien employé de Meta reçoit une offre d’emploi de Google

Après avoir été licenciée chez Meta en avril, juste avant son troisième anniversaire de travail, Hou Zhuoni Hermione a réalisé son aspiration de longue date en obtenant une offre d’emploi de Google, l’entreprise de ses rêves, après une période de cinq mois.

Hermione, qui était responsable de l’approvisionnement de projets chez Meta à Singapour, a exprimé sa gratitude d’avoir été embauchée par Meta pendant la pandémie et de s’être sentie bien traitée par l’entreprise. Cependant, son véritable rêve était de travailler chez Google plutôt que chez Meta.

« Certains d’entre vous m’ont peut-être entendu plaisanter en disant que Google était l’entreprise de mes rêves, car le trajet se ferait à moins de 15 minutes de marche. Eh bien, le rêve devient réalité, sauf que le trajet prend plutôt 16 heures de vol », a-t-elle déclaré. partagé dans une publication LinkedIn.

Dans son nouveau rôle, elle occupera le poste de responsable régionale des produits de base pour la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique), avec sa base d’opérations à Dublin, en Irlande.

« C’est presque comme si c’était la première fois que je partais à l’étranger, et je suis heureuse de me glisser dans les mêmes chaussures que lorsque j’avais 20 ans. Je ferai de mon mieux, et ce sera amusant, » remarqua Hermione.

Pendant ce temps, Meta planifierait des licenciements au sein de sa division Reality Labs, axée sur le métaverse, affectant un nombre non divulgué d’employés. Cette nouvelle a été communiquée aux employés via une publication sur le forum de discussion interne de Meta, Workplace, selon des sources citées par un média de premier plan.

Meta a subi d’importantes réductions d’effectifs, éliminant près de 21 000 emplois dans divers secteurs depuis l’année précédente.

Contributions de l’IANS