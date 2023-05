Un ancien employé de l’ambassade des États-Unis arrêté et détenu dans la même prison de Moscou qu’un journaliste du WSJ (rapport russe)

Le Service fédéral de sécurité russe a arrêté et inculpé Robert Shonov, identifié comme un ancien employé de l’ambassade des États-Unis en Russie, de complot, a rapporté lundi l’agence de presse russe TASS.

Lors d’un point de presse lundi, le porte-parole du département d’État américain, Vedant Patel, a déclaré aux médias qu’il avait vu le rapport.

« Je n’ai rien de plus à offrir pour le moment », a déclaré Patel, selon le New York Times.

TASS a cité une source policière anonyme qui aurait déclaré que Shonov avait été détenu à Vladivostok, une grande ville portuaire du Pacifique en Russie, près des frontières avec la Chine et la Corée du Nord.

LE ROYAUME-UNI CONSIDÈRE LA « COALITION D’AVIONS DE CHASSE » AVEC L’UKRAINE ALORS QUE ZELENSKYY RENCONTRE LE PREMIER MINISTRE

Après interrogatoire, Shonov a été placé en état d’arrestation et inculpé d’avoir commis un crime « en vertu de l’article 275.1 du Code pénal (collaboration confidentielle avec un État étranger ou une organisation internationale ou étrangère) », aurait indiqué la source. Il a été emmené à la prison de Lefortovo à Moscou pour un nouvel interrogatoire.

TASS a indiqué qu’il pourrait encourir jusqu’à huit ans de prison et qu’aucune date d’audience n’a été prévue.

Le rapport TASS n’a pas clarifié la citoyenneté de Shonov, on ne sait donc pas immédiatement s’il est américain, russe ou d’une autre nationalité.

La prison de Lefortovo, où le journaliste américain Evan Gershkovich a été emprisonné pour espionnage, date de l’ère tsariste et est un symbole terrifiant de la répression depuis l’époque soviétique. Le complexe discret et jaune pâle de l’est de Moscou a été construit comme pénitencier militaire en 1881 et a été utilisé pour les condamnés de rang inférieur condamnés à des peines relativement courtes. Il a acquis sa notoriété après la révolution bolchevique de 1917, lorsqu’il est devenu l’un des principaux centres de détention de la police secrète soviétique.

Sous la Grande Terreur du dirigeant soviétique Josef Staline des arrestations massives dans les années 1930, Lefortovo était l’un des principaux centres de détention provisoire pour les « ennemis du peuple », équipés de chambres de torture pour extraire des aveux. Le sadique chef de la police secrète de Staline, Lavrentiy Beria, a personnellement participé à des interrogatoires et à des exécutions de prisonniers dans son sous-sol.

LE FBI RÉPOND AU RAPPORT SCATHING DE DURHAM SUR LA SONDE TRUMP-RUSSIA

Vasily Blyukher , l’un des officiers les plus haut gradés de l’Armée rouge, faisait partie de ceux qui sont morts en 1938 après avoir été torturés à Lefortovo.

Même s’il a été officiellement transféré sous la juridiction du ministère de la Justice en 2005, le Service fédéral de sécurité, la principale agence qui succède au KGB et est connue sous son acronyme FSB, a maintenu le contrôle de facto de l’établissement, selon l’Associated Press.

Paul Whelan, un responsable de la sécurité d’entreprise du Michigan et un ancien marine, a été détenu à Lefortovo après son arrestation en 2018 pour des accusations d’espionnage que sa famille et le gouvernement américain ont déclarées sans fondement. Après sa condamnation en 2020, Whelan a été transféré dans une autre prison pour purger sa peine de 16 ans.

La marque déposée de Lefortovo maintient ses prisonniers dans un « isolement total de l’information », a déclaré à l’AP Yevgeny Smirnov, un éminent avocat qui a défendu des suspects d’espionnage et de trahison.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Nicholas Daniloff, correspondant à Moscou pour US News and World Report, a été placé à Lefortovo après son arrestation en 1986 sur de fausses accusations d’espionnage. Il a été libéré sans inculpation 20 jours plus tard dans le cadre d’un échange contre un employé de la mission de l’Union soviétique à l’ONU qui a été arrêté par le FBI pour espionnage.

Gershkovich, journaliste de 31 ans pour le Wall Street Journal, est le premier journaliste américain à être arrêté pour espionnage en Russie depuis Daniloff. Le Journal a nié les allégations et a exigé la libération de Gershkovich.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.