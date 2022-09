Un ancien employé de la NSA accusé d’avoir tenté de vendre des secrets américains

DENVER –

Un ancien employé de la National Security Agency du Colorado est accusé d’avoir tenté de vendre des informations classifiées à un gouvernement étranger hostile dans le but de rembourser ses dettes et “d’aider à équilibrer” la balance mondiale, selon des documents judiciaires publiés jeudi.

Mais alors que Jareh Sebastian Dalke, 30 ans, croyait parler à un représentant d’une nation particulière “avec de nombreux intérêts contraires aux États-Unis”, il parlait en fait à un agent infiltré du FBI, selon son affidavit d’arrestation. Après avoir initialement partagé des extraits de documents classifiés et un document complet cet été, Dalke a été arrêté mercredi après avoir prétendument accepté de transmettre plus d’informations en utilisant une connexion sécurisée que les enquêteurs avaient mise en place à la gare de Denver.

Dalke, qui est accusé de trois violations de la loi sur l’espionnage, a comparu jeudi devant le tribunal fédéral de Denver. Il est représenté par un avocat du bureau du défenseur public fédéral, qui ne commente pas publiquement leurs cas.

L’affidavit d’arrestation n’identifiait pas le pays auquel Dalke croyait fournir des informations, mais il indiquait qu’il parlait un minimum d’espagnol et de russe et qu’il tentait de vérifier que l’agent d’infiltration travaillait réellement pour le gouvernement étranger, plutôt que pour des “américains”. sic) essayant d’étouffer un patriote », en utilisant un site Web de l’agence de renseignement externe du gouvernement russe.

Dalke a également demandé à l’agent de vérifier son association avec le gouvernement étranger en publiant sur un site Web officiel ou par le biais d’un rapport dans l’un des services de presse associés à son gouvernement, selon l’affidavit d’arrestation.

Dalke, un vétéran de l’armée qui vit à Colorado Springs, a travaillé pour la NSA, l’agence de renseignement américaine qui collecte et analyse les signaux provenant de sources étrangères et nationales à des fins de renseignement et de contre-espionnage, en tant que concepteur de la sécurité des systèmes d’information pendant moins d’un mois cette l’été, selon l’affidavit.

Selon son affidavit d’arrestation, Dalke, qui a des diplômes liés à la cybersécurité, a commencé à communiquer par e-mail crypté avec l’agent d’infiltration fin juillet après que l’agent lui ait écrit disant que l’agent avait été informé qu’ils devraient parler “d’éléments d’intérêt mutuel”. ” À un moment donné, Dalke aurait dit à l’agent que son héritage “est lié à votre pays”, c’est pourquoi il a dit qu’il était “venu à vous plutôt qu’aux autres”, a-t-il déclaré.

Les documents qu’il a partagés avant son arrestation comprenaient une évaluation de la menace du gouvernement étranger qu’il croyait aider, un plan de mise à jour d’un programme cryptographique pour une agence fédérale, une évaluation de la menace des capacités de défense américaines sensibles, dont certaines concernent le gouvernement étranger. en cause, et un document lié à un “chef de gouvernement étranger” dont l’identité ou la nation n’est pas décrite, selon l’affidavit d’arrestation.

Selon le document, Dalke a dit à l’agent d’infiltration qu’il avait 237 000 $ US de dettes. En 2017, il a déposé son bilan en raison d’un prêt étudiant et de dettes de carte de crédit, a-t-il déclaré. Il aurait dit à l’agent d’infiltration que fournir les informations classifiées contre paiement était “une opportunité d’aider à équilibrer la balance du monde tout en répondant à mes propres besoins”.

À un autre moment, Dalke a déclaré qu’il ne pensait pas que les États-Unis étaient aussi grands qu’ils le pensaient autrefois, selon l’affidavit.

“Il s’agit des entreprises et de leur argent, pas des gens ou de ceux qui les servent, y compris l’armée”, a-t-il déclaré, selon le document.

L’affaire est la dernière poursuite impliquant un employé du gouvernement accusé d’avoir tenté de transmettre des informations classifiées à quelqu’un qu’il pensait être un représentant d’un gouvernement étranger. Jonathan Toebbe, un ingénieur nucléaire de la Marine, a été arrêté avec sa femme, Diana, en octobre 2021 pour avoir tenté de vendre des secrets de sous-marins à un gouvernement étranger. Tous deux ont plaidé coupable et attendent leur condamnation.

L’écrivain d’Associated Press, Eric Tucker, a contribué à ce rapport depuis Washington.