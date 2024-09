Un ancien employé de Harrods affirme que son directeur a « ignoré » les plaintes de Fayed | Mohamed Al Fayed

Un ancien employé de Harrods a critiqué Harrods pour la manière dont il a géré la mauvaise conduite présumée de l’ancien propriétaire du magasin, Mohamed Al Fayed.

Cinq femmes ont affirmé avoir été violées par Fayed, décédé l’année dernière à l’âge de 94 ans, et un certain nombre d’autres ont dénoncé une inconduite sexuelle.

L’ancien employé de Harrods, qui a souhaité garder l’anonymat, a critiqué Harrods pour avoir déclaré que les actions de Fayed étaient celles d’un individu. « À l’époque, il y avait des gens chez Harrods qui étaient des complices et ils sont aussi coupables qu’Al Fayed, car ils n’étaient pas de simples spectateurs passifs. Ils contribuaient en fait à envoyer les filles les unes après les autres dans un cauchemar total. »

La femme, qui a déclaré avoir travaillé chez Harrods à un poste subalterne, a déclaré qu’elle avait été appelée dans le bureau de Fayed. « Nous sommes allés dans une petite pièce à l’arrière, juste lui et moi, et il m’a dit : « Viens travailler dans mon bureau – un an ici et tu pourras devenir acheteuse. » »

Lorsqu’elle lui a expliqué poliment qu’elle était heureuse là où elle était, il lui a pris la main et lui a demandé si elle avait un petit ami. « C’est une question que j’ai entendue de nombreuses personnes interviewées ces derniers jours. »

Il lui a ensuite dit qu’il était son petit ami, l’a embrassée sur le front et lui a donné 300 £ en liquide. Il lui a dit de réfléchir à l’offre d’emploi et de revenir la semaine suivante. Elle a ensuite renvoyé l’argent à son bureau dans une enveloppe, accompagné d’une lettre polie déclinant l’offre.

L’ancienne employée de Harrods a déclaré qu’après avoir décrit la rencontre à son responsable masculin, il l’a « ignoré » et lui a dit : « C’est juste comme ça qu’il est. »

Lorsqu’elle a démissionné peu de temps après pour occuper un autre poste, elle a déclaré avoir été convoquée au bureau de Fayed pour expliquer les raisons de son départ, ce qu’elle a trouvé « une réaction assez extrême, compte tenu de son statut de junior et de remplaçable ».

Elle a déclaré que son expérience « ne semble absolument rien » comparée à certains témoignages poignants que les femmes ont livrés ces derniers jours. « Mais je pense que c’est important pour établir les preuves d’un modèle de comportement. »

Dans sa déclaration sur le documentaire de la BBC Al Fayed : Predator at Harrods, diffusé jeudi, Harrods a déclaré qu’il s’agissait d’une « organisation très différente de celle détenue et contrôlée par Al Fayed entre 1985 et 2010 ».

Le magasin a ajouté que « depuis que de nouvelles informations ont été révélées en 2023 sur des allégations historiques d’abus sexuels par Al Fayed, notre priorité a été de régler les réclamations le plus rapidement possible, en évitant de longues procédures judiciaires pour les femmes impliquées ».