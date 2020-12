Un ancien employé de banque glamour a été arrêté et inculpé pour une fraude présumée de 590 000 $.

En mai de l’année dernière, la police a ouvert une enquête sur un syndicat criminel qui aurait été impliqué dans l’escroquerie d’une banque.

Une transaction bancaire autorisée d’une valeur de 590000 $ aurait été effectuée à partir de divers comptes entre février 2015 et octobre 2018.

Les détectives se sont jetés sur la femme dans un lieu le mercredi 9 décembre et l’ont arrêtée. Un homme de 28 ans a également été placé en garde à vue.

Les deux hommes ont été accusés de leurs rôles présumés dans des transactions bancaires frauduleuses évaluées à près de 350 000 dollars.

Elle a été chargée à l’arrière d’un wagon de paddy de la police, enfilant une combinaison serrée grise et des diapositives de créateur.

Les enquêteurs ont également arrêté une femme Prestons de 29 ans dans une entreprise de Pitt Street, juste après midi hier.

Les agents ont perquisitionné une entreprise à Liverpool où des ordinateurs et des documents comprenant des pièces d’identité sous divers noms et des demandes de prêt ont été saisis.

La femme, qui est une ancienne employée de banque, a été emmenée au poste de police de Day Street et inculpée de 15 infractions, dont;

Elle s’est vu refuser la mise en liberté sous caution pour comparaître au tribunal local central jeudi.

La surintendante détective du commandant de la brigade des crimes financiers, Linda Howlett, a déclaré que les enquêteurs avaient démantelé le syndicat criminel présumé.

«Il sera allégué au tribunal que cette femme a utilisé son emploi pour faciliter des transactions bancaires frauduleuses non autorisées évaluées à près de 600 000 dollars sur une période de deux ans», a déclaré le surintendant Howlett.

« Cela comprend près de 350 000 dollars qui auraient été siphonnés sur les comptes de retraite et personnels d’une personne âgée – volant essentiellement toutes ses économies.

« Les infractions pénales de cette nature sont non seulement débilitantes sur le plan financier, mais aussi sur le plan émotionnel pour les victimes, et quiconque est impliqué dans le vol des salaires durement gagnés et des économies d’autrui est honteux.

«Les méthodes utilisées pour obtenir les fonds impliquaient un degré élevé de planification. Ils étaient complexes, d’une grande valeur monétaire et conçus de manière à dissimuler et à abuser de la confiance de son employeur et de ses clients.

«Les enquêtes de cette nature sont extrêmement complexes et impliquent de travailler en étroite collaboration avec les institutions financières pour découvrir toute l’étendue des crimes présumés commis».