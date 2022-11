Un ancien employé d’Apple admet avoir fraudé un géant de la technologie de 17 millions de dollars

Un ancien employé d’Apple a plaidé coupable à des accusations de fraude postale et électronique liées à des stratagèmes qui ont fraudé le géant de la technologie de plus de 17 millions de dollars, a déclaré mardi le bureau du procureur américain pour la Californie du Nord.

Dhirendra Prasad, 52 ans, a plaidé coupable mardi devant un tribunal fédéral pour complot en vue de commettre une fraude et complot en vue de frauder les États-Unis, a indiqué le bureau du procureur américain dans un communiqué.

Prasad a travaillé pour Apple entre décembre 2008 et décembre 2018 dans le département Global Service Supply Chain de l’entreprise. Il était responsable de l’achat de pièces et de services pour Apple auprès de divers fournisseurs.

Prasad a déclaré dans une déclaration de plaidoyer écrite qu’il avait commencé à frauder Apple en 2011 en se livrant à des vols, en acceptant des pots-de-vin et en gonflant les factures. Deux co-conspirateurs, Robert Gary Hansen et Don M. Baker, ont été accusés d’avoir participé aux stratagèmes de Prasad et ont admis leur implication, a déclaré le bureau du procureur américain.

Dans un cas, Prasad a déclaré qu’il avait fait expédier des cartes mères en 2013 d’Apple à la société de Baker, CTrends. Baker a fait récolter les composants des cartes mères, puis les a renvoyés à Apple, pour lequel Prasad a émis des factures de facturation Apple à acheter. Après qu’Apple ait payé les factures frauduleuses, le couple s’est partagé le produit.

Prasad a également admis s’être livré à une fraude fiscale en canalisant des paiements illicites de Hansen vers les créanciers de Prasad. Il s’est arrangé pour qu’une société écran émette de fausses factures à CTrends pour dissimuler les paiements illicites de Baker à Prasad, permettant à Baker de réclamer des centaines de milliers de dollars de déductions fiscales injustifiées et entraînant une perte IRS de plus de 1,8 million de dollars.

Prasad risque jusqu’à 20 ans de prison pour fraude postale et fraude électronique, ainsi que cinq ans pour avoir comparé à frauder les États-Unis. Son audience de détermination de la peine est prévue le 14 mars 2023.

Prasad a également accepté de confisquer 5 millions de dollars d’actifs qu’il a acquis avec le produit de ses stratagèmes, a déclaré le bureau du procureur américain.

Prasad n’a pas pu être joint immédiatement pour commenter. Apple n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.