Un ancien élève ouvre le feu dans une école brésilienne, tuant un adolescent et en blessant un autre, selon un responsable

RIO DE JANEIRO (AP) – Un ancien élève est entré dans une école puis a commencé à tirer lundi dans l’État du Parana, dans le sud du Brésil, tuant une jeune fille de 15 ans et blessant gravement un autre adolescent, a déclaré un porte-parole de la ville de Cambé à l’Associated Press par téléphone.

Le tireur, âgé de 20 ou 21 ans, est entré à l’école publique Professora Helena Kolody prétendument pour récupérer des documents, a déclaré le porte-parole Thiago Mossini.

Une fois à l’intérieur du bâtiment, l’homme a tiré au moins une douzaine de coups de feu avant d’être retenu par un employé de l’école, a déclaré Mossini. Le tireur présumé a ensuite été arrêté par la police, a déclaré Mossini.

L’étudiant blessé, âgé de 14 ans, a été signalé dans un état critique à l’hôpital.

Des images circulant à la télévision et sur les réseaux sociaux montraient des dizaines d’élèves rassemblés devant l’école, certains pleurant, alors qu’une ambulance s’approchait de la porte.

Le Brésil a connu près de deux douzaines d’attaques ou d’épisodes violents dans des écoles depuis 2000, dont la moitié au cours des 14 derniers mois.

Le 5 avril, une attaque dans une garderie a tué quatre enfants et incité le gouvernement à lancer une répression sans précédent. Quelque 3 400 policiers ont effectué un ratissage à l’échelle nationale pour rassembler plusieurs centaines de personnes accusées de propager des discours de haine ou d’attiser la violence à l’école.

Le président Luiz Inácio Lula da Silva a déclaré lundi sur son compte Twitter officiel : « Encore une autre jeune vie emportée par la haine et la violence que nous ne pouvons plus tolérer au sein de nos écoles et de notre société ».

Presse associée, La presse associée