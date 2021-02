La mère dévastée d’un ancien écolier privé qui a été poignardé à mort lors d’un voyage pour acheter du jus d’orange à Waitrose au cours d’un week-end d’effusion de sang a déclaré aujourd’hui qu’il était terrifié par les gangs et « détestait la violence ».

Sven Badzak, 22 ans, qui est allé dans la même école que le prince William et le prince Harry, a été brutalement attaqué sur Willesden Lane à Kilburn juste après 17h30 samedi et est mort en saignant dans la rue avec son sac de courses à côté de lui.

Aujourd’hui, sa mère au cœur brisé, Jasna, pensait qu’il aurait pu être un futur Premier ministre et a rencontré Boris Johnson, David Cameron et George Osborne lorsqu’elle était militante conservatrice – alors qu’elle priait l’actuel Premier ministre de « l’aider ».

«Sven était mon fils unique. Il est allé à Wetherby’s, la même école que Harry et William. Il déplorait la violence et n’avait rien à voir avec les gangs.

« Il avait peur des territoires où ils opéraient et détestait la violence et les gens violents – il les a qualifiés de « fous » », a-t-elle déclaré, ajoutant: « Je ne pourrais jamais imaginer que quelque chose comme ça m’arriverait, à lui, à notre famille’.

Il était l’une des deux personnes poignardées à mort lors d’un week-end de violence épouvantable à Londres, où au moins 14 autres personnes ont été blessées dans une vague « odieuse » de sept coups de couteau séparés en 48 heures.

Un ancien écolier privé qui a rencontré le Premier ministre Boris Johnson (photo), George Osborne et David Cameron alors qu’il était enfant a été poignardé à mort alors qu’il allait chercher du jus d’orange

Sven a été assassiné lors d’une attaque «barbare» après une altercation avec un groupe alors qu’il marchait dans la rue avec un ami.

Il est tombé alors qu’il était poursuivi et a été mortellement poignardé après avoir été séparé de son ami, qui a également été grièvement blessé mais a réussi à « chercher refuge » dans un magasin, a déclaré Scotland Yard.

Décrivant l’attaque, Jasna a déclaré: « Il est allé chercher un bagel juif, avec du saumon et du fromage à la crème, qu’il a toujours aimé. Il a dit qu’il m’apporterait aussi du jus d’orange.

« Un témoin a déclaré avoir vu huit personnes qui semblaient douteuses marcher sur la route. Sven se tenait près du magasin de bagels avec son ami Bobby, qu’il a rencontré au football.

«Il avait un sac Waitrose avec du jus à côté de lui. Mais je ne sais toujours pas de quelle manière il a été poignardé, de l’avant ou de l’arrière ».

M. Badzak a été déclaré mort sur les lieux et son compagnon – nommé localement « Bobby » et soupçonné d’être encore un adolescent – a été emmené à l’hôpital où il est dans un état critique.

Sven, qui était un acteur et mannequin en herbe, avait fait ses études privées dans les écoles de Wetherby et de Portland Place avant de fréquenter l’Université de Roehampton et avait demandé des conseils pour devenir avocat avant d’être tué.

Sa mère au cœur brisé Jasna, une ancienne militante conservatrice, a rendu hommage à son fils « bien-aimé » et a tweeté un message pour le Premier ministre en disant: « Boris, c’est mon fils unique Sven avec vous et vous le connaissiez alors qu’il a aidé votre campagne.

«Sven a été tué hier. S’il vous plaît, demandez à quelqu’un de m’aider après tout ce que j’ai fait pour vous!

Jasna Badzak a fait appel sur Twitter avec des photos de son fils unique enfant avec l’ancien Premier ministre David Cameron ainsi que des appels à l’aide

Mme Badzak, 49 ans, a également partagé des photos de son fils unique avec M. Johnson, l’ancien chancelier George Osborne et l’ancien Premier ministre David Cameron, ainsi que d’autres appels à l’aide.

Elle avait dit plus tôt à My London: C’était le garçon le plus poli que vous puissiez imaginer. Les manières parfaites, il parlait l’anglais parfait de la reine. Il demandait toujours aux gens comment était leur journée, comment était leur famille, s’il pouvait faire quelque chose pour eux. Si nous passions des ambulances dans la voiture, il nous ferait nous arrêter et nous demanderait si je pouvais aider car j’étais médecin.

La police a révélé que le coup de couteau s’était produit après avoir été poursuivi par un gang.

L’inspecteur en chef détective principal Darren Jones, de Scotland Yard, a déclaré: « À ce stade précoce, nous pensons que Sven et son ami ont été impliqués dans une altercation avec un groupe d’hommes.

« Alors que ce groupe chassait le couple, Sven et son ami se sont séparés.

«Sven est tombé au sol et a été attaqué par un certain nombre de membres du groupe.

« Son ami a également été attaqué mais a réussi à trouver refuge dans un magasin – cependant, il reste gravement malade à l’hôpital.

«Nos pensées vont aux deux familles de ces victimes qui doivent endurer une douleur inimaginable en ce moment.

« Je tiens à les assurer que nous les soutiendrons tout au long de cette enquête et que mon équipe d’officiers hautement expérimentés travaillera sans relâche pour localiser et appréhender les responsables de cette horrible attaque. »

Cela fait suite à une série de coups de couteau dans la capitale au cours du week-end qui a fait deux morts et au moins 14 blessés dans sept attaques distinctes.

Les agents ont été appelés à Willesden Lane avec le service d’ambulance de Londres et ont trouvé deux hommes blessés par arme blanche.

M. Badzak, de Maida Vale, a été déclaré mort sur les lieux et un deuxième homme – qui serait âgé de l’adolescence – a été transporté à l’hôpital. Son état a été jugé critique.

Michael Barnes, 19 ans, ami de la victime, a déclaré: « Sven et Bobby étaient mes amis. Nous venons juste de déposer des fleurs.

«Je ne sais pas ce qui s’est passé. J’étais dehors et j’ai vu sur mon téléphone que mon ami avait été poignardé.

« Nous avons évidemment essayé de trouver des réponses, mais aucun de nous ne sait rien jusqu’à présent, juste que Sven et Bobby ont été poignardés.

«Sven avait 22 ans et Bobby 17 ans, je pense. Nous avons tous été vraiment choqués quand nous l’avons vu aux nouvelles.

« Ils sont vraiment restés fidèles aux leurs et ont fait leur propre truc. Ce n’était pas lié à un gang ou quoi que ce soit du genre.

«Bobby travaillait dans la construction et Sven était conducteur de train pour TfL. Sven avait même un diplôme en sociologie, nous étions tous vraiment choqués, c’étaient des gens vraiment formidables.

La police a bouclé la zone après que Sven a été poignardé samedi soir où il est mort dans la rue

Une ordonnance accordant à la police des pouvoirs supplémentaires «d’interpellation et de fouille» dans la région de Kilburn a été émise à la suite du double coup de couteau.

La police dit qu’il n’y a pas eu d’arrestations et les enquêtes se poursuivent.

L’inspecteur en chef Guy Ellwood a déclaré que davantage d’agents patrouilleraient dans la zone dans les prochains jours, ajoutant: « Il s’agissait d’une attaque barbare dans un lieu public et la communauté sera à juste titre choquée. »

La police continue d’enquêter sur une vague d’attaques au couteau dans la capitale depuis vendredi soir, avec cinq incidents signalés dans le sud de Londres entre 18 h 56 et 21 h 12 uniquement.

Un homme de 22 ans, nommé localement Lavz, mortellement poignardé dans une propriété de Wisbeach Road, à Croydon, est décédé sur les lieux.

Selon la police, la vague d’attaques à l’arme blanche est actuellement traitée comme des incidents isolés.