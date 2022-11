Un ancien du CLC en vedette dans la saison en cours de “Hell’s Kitchen” de Fox – Shaw Local

GRAYSLAKE – Parmi ceux qui participent à la saison actuelle de “Hell’s Kitchen” de Fox, Vlad Briansev a déjà perfectionné ses compétences de chef en tant qu’étudiant du College of Lake County.

Briansev, qui passe maintenant par Truffle Boy et travaille comme chef itinérant, avait suivi des cours à double crédit au CLC alors qu’il était au lycée Stevenson dans le Lincolnshire et s’était inscrit au collège en 2013 après avoir obtenu son diplôme.

“J’ai suivi tous les cours de cuisine possibles”, se souvient Briansev, 27 ans, diplômé du CLC en 2016. « Les professeurs étaient incroyables. Cela m’a donné des tonnes de connaissances.

Choisi pour participer à la saison 21 de “Hell’s Kitchen”, Briansev a d’abord cherché le concours de cuisine de réalité il y a plusieurs années en tant que jeune sous-chef au GT Prime Steakhouse à Chicago. Lorsqu’il a postulé pour la première fois, il n’a pas été choisi.

“Hell’s Kitchen” oppose les concurrents les uns aux autres alors qu’ils tentent d’impressionner le légendaire chef Gordon Ramsay. Diffusée à 19 h les jeudis sur Fox, l’émission suit les chefs 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à travers les dangers de travailler dans le restaurant de Ramsay.

Passionné de cuisine depuis l’enfance, Briansev était fan de l’émission et d’autres émissions de télé-réalité depuis l’enfance.

Une fois la pandémie déclenchée, il a été licencié comme beaucoup dans l’industrie culinaire, mais est resté assez actif sur les réseaux sociaux. C’est alors que “Hell’s Kitchen” a tendu la main. Il a traversé un processus d’entretien « traître » de huit mois, comprenant de nombreux appels Zoom, des tests psychiatriques et d’autres évaluations.

“C’est presque comme si nous étions des athlètes olympiques qui allaient participer à ce spectacle”, a-t-il déclaré.

Il a découvert qu’il avait gagné une place dans la compétition au début de l’année dernière. Le tournage de cette saison de téléréalité a eu lieu en janvier 2021.

“J’ai pensé que c’était incroyable, probablement le meilleur cadeau du Nouvel An que j’aurais pu recevoir”, a-t-il déclaré. “Le simple fait de rencontrer Gordon en soi était incroyable.”

Parce que la saison est actuellement diffusée, Briansev a déclaré qu’il devait “marcher légèrement” lorsqu’il parlait de l’expérience. Bien qu’il ne puisse pas révéler le résultat, il a loué l’expérience.

La saison de cette année a réuni 18 chefs, en les divisant d’abord par âge avec les « 20-somethings » dans une équipe et les « 40-somethings » dans une autre. Après le troisième épisode, les équipes ont été redivisées par sexe, avec des femmes dans l’équipe rouge et des hommes dans l’équipe bleue.

Il a fallu un peu d’ajustement pour s’habituer au volume et au rythme de la cuisine et les uns aux autres, a déclaré Briansev, mais il est devenu “moulable” et la plupart des concurrents sont devenus comme une famille.

“La plupart des gens qui regardent cette émission ne comprendraient pas pourquoi vous subissiez une telle douleur et un tel traumatisme”, a-t-il déclaré. “Cela a été une bénédiction d’avoir ce genre d’équipe et de communauté” Hell’s Kitchen “.

“J’ai toujours voulu me prouver et montrer au monde ce que j’apporte à la table. J’aime vraiment utiliser des produits haut de gamme, des choses très uniques et rares et le faire correctement. J’ai pu le démontrer. »

Il a parlé d’un premier épisode dans lequel il a servi à Ramsay une truffe blanche. Lorsque Ramsay a demandé combien il facturerait pour ce plat, Briansev a répondu 225 $. Ramsay l’a félicité pour sa cuisson parfaite et a dit à Briansev qu’il paierait 230 $ pour le plat.

Avec le sixième épisode de “Hell’s Kitchen” de cette saison diffusé ce soir, Briansev reste un concurrent et se réunit régulièrement avec des amis pour des soirées de surveillance.

“C’est définitivement surréaliste de se voir crier dessus par Gordon Ramsey à la télévision à côté de ses amis”, a-t-il déclaré.

Chaque épisode comprend généralement un défi et un service de table, suivis de l’élimination d’un chef ou de plusieurs chefs. Briansev attribue au Prairie Restaurant, géré par des étudiants du CLC, l’avoir aidé à acquérir les compétences nécessaires pour travailler dans une cuisine au rythme effréné.

“Cela vous donne ce sentiment réel d’être dans une cuisine, cette pression, ce sentiment d’urgence”, a-t-il déclaré. “C’était vraiment cool à vivre.”

Le chef a développé une passion pour la cuisine à 13 ans lorsque ses parents ont ouvert un restaurant pour la première fois. Ils ont depuis pris leur retraite. Originaire d’Ukraine, la famille a déménagé dans la région de Chicago lorsque Briansev avait 7 ans.

Travaillant maintenant comme chef de voyage chez Levy Restaurants, une entreprise spécialisée dans la gastronomie dans les stades et événements sportifs, il a déclaré que son rêve était d’ouvrir son propre restaurant gastronomique et de présenter ses plats et boissons préférés.

Quant à “Hell’s Kitchen”, il a dit qu’il n’avait “aucun regret”.

“Je le referais sans hésiter”, a-t-il déclaré. “J’espère qu’il y aura une autre chance ou un autre spectacle que je pourrai continuer avec Gordon et vraiment me connecter.”