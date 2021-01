L’ancien dirigeant de Facebook, Alex Stamos, a comparé les républicains au Congrès à des partisans de l’EI et a soutenu que les voix conservatrices telles que OANN et Newsmax doivent être calmes pour ramener les Américains à la «réalité consensuelle».

«Nous allons devoir résoudre le problème OANN et Newsmax – vous savez, que ces entreprises ont la liberté d’expression, mais je ne suis pas sûr que nous ayons besoin de Verizon, AT&T, Comcast et autres pour les amener à des dizaines de millions. des maisons, « Stamos a déclaré dimanche dans une interview à CNN, suggérant que les médias conservateurs soient interdits par les câblodistributeurs. « Cela permet aux gens de rechercher des informations s’ils le souhaitent vraiment, mais je pense que ce n’est pas là que nous allons devoir aller ici. »

Sur CNN ce matin: "Nous devons refuser la capacité de ces influenceurs conservateurs d’atteindre ces énormes audiences." "Il y a des gens sur YouTube par exemple qui ont une audience plus large que CNN pendant la journée" Puis appelle à @OANN et @Newsmax être déplatformé. pic.twitter.com/X34oewb1oU – Benny (@bennyjohnson) 17 janvier 2021

Stamos, qui était responsable de la sécurité chez Facebook jusqu’en août 2018, a déclaré que la liberté de la presse était abusée par des « mauvais acteurs » qui ont un intérêt économique à devenir «de plus en plus radical». Alors que Fox News est tombé en disgrâce auprès des fervents partisans de Trump pour une partie de sa couverture post-électorale – que Stamos a appelé à introduire « le réalisme » dans ses rapports – OANN et Newsmax ont débordé Fox « sur la droite » et a permis aux spectateurs de « se mettre dans un écosystème scellé, » argumenta-t-il.

« Cela devient un énorme défi pour comprendre, comment ramener ces personnes dans le courant dominant du reportage factuel et essayer de nous ramener tous dans la même réalité consensuelle? » Dit Stamos.

Il a appelé au même type de collaboration entre les entreprises de médias sociaux et les forces de l’ordre qui ont aidé à arrêter le recrutement de l’EI sur leurs plates-formes après avoir rejoint Facebook en 2015. Mais Stamos, qui est actuellement directeur de l’observatoire Internet de Stanford, a ajouté que « L’EI n’a pas de circonscription nationale au Congrès des États-Unis. »

« Il y a plus de la moitié des républicains au Congrès qui ont voté pour annuler l’élection, et il y aura une pression politique continue sur les entreprises pour ne pas le prendre au sérieux », Dit Stamos.

Il a appelé Big Tech à se concentrer d’abord sur la suppression «extrémistes violents», puis « baisser la capacité » d’influenceurs conservateurs pour atteindre un large public. « Il y a des gens sur YouTube, par exemple, qui ont une audience plus large que CNN pendant la journée, et ils sont extrêmement radicaux et poussent des opinions extrêmement radicales », Dit Stamos. « C’est donc aux Facebook et aux YouTubes, en particulier, de se demander s’ils veulent ou non être effectivement des réseaux câblés pour la désinformation. »

L’appel à un démantèlement agressif des voix conservatrices – à la suite d’une purge qui a déjà vu l’interdiction du président des États-Unis et un retrait coordonné de l’alternative à la liberté d’expression sur Twitter Parler – a été bien accueilli à CNN, qui a déjà fait pression pour pousser Fox des ondes à la suite de l’émeute du 6 janvier au Capitole américain.

« Juste un rappel que ni Verizon, ATT ni Comcast n’ont répondu aux questions sur les raisons pour lesquelles ils diffusent des canaux comme OANN et Newsmax dans des millions de foyers », A déclaré le journaliste de CNN, Oliver Darcy. « Ont-ils des doutes sur la distribution de ces chaînes, étant donné leur contenu de déni des élections? Ils ne le diront pas. »

Juste un rappel que ni @Verizon, @ATT, ni @comcast ont répondu à toutes les questions sur les raisons pour lesquelles ils diffusent des canaux comme OAN et Newsmax dans des millions de foyers. Ont-ils des doutes sur la distribution de ces chaînes compte tenu de leur contenu de déni d’élection? Ils ne le diront pas. – Oliver Darcy (@oliverdarcy) 17 janvier 2021

Darcy n’a fait aucune mention du contenu de CNN et d’autres médias grand public niant la légitimité de l’élection présidentielle de 2016 – sur la base d’affirmations, sans preuves, selon lesquelles la campagne du président Donald Trump était de connivence avec les Russes pour gagner.

« Quel genre de société totalitaire encouragez-vous? » A demandé Lisa Boothe, contributrice de Fox. « CNN a récemment dû régler un gros procès pour avoir mal compris les faits. Est-ce vraiment un jeu équitable à jouer? »

Oliver, c’est tout simplement faux d’essayer de les faire fermer. Quel genre de société totalitaire encouragez-vous? CNN a récemment dû régler un gros procès pour avoir mal compris les faits. Est-ce vraiment un jeu équitable à jouer? – Lisa Boothe (@LisaMarieBoothe) 17 janvier 2021

L’auteur Tim Carney s’est demandé si les pressions exercées par CNN sur les câblodistributeurs pour qu’ils abandonnent leurs concurrents pourraient être considérées comme une violation de la loi antitrust. L’ancienne candidate au Congrès de Californie, Beatrice Cardenas, a demandé à Darcy, « Qui êtes-vous pour réclamer la censure des libertés de la presse, psychopathe? »

CNN fait pression sur les transporteurs pour qu’ils abandonnent un ou deux concurrents: s’agit-il d’une violation anti-trust? – Tim Carney (@TPCarney) 17 janvier 2021

Owen Paun, directeur de l’Institut républicain international de Macédoine du Nord, a déclaré Stamos et CNN « veulent revenir à une époque plus simple, où l’établissement était le gardien de la » vérité « . » L’ingénieur de Pennsylvanie Pete Finnegan a déclaré que le moment le plus simple pourrait être fictif, comme dans celui de George Orwell. «1984».

Ils veulent revenir à une époque plus simple, où l’établissement était le gardien de la «vérité». – Owen Paun 🇲🇰 🇺🇸 (@owenpaun) 17 janvier 2021

Ils ont utilisé 1984 comme un livre de cuisine. – Pete Finnegan (@Pete_Finnegan) 17 janvier 2021

L’homme en colère qui appelle aujourd’hui à l’élimination des médias conservateurs sur CNN est @AlexStamos Stamos est le chef de la sécurité de Facebook en disgrâce qui a quitté l’entreprise après des échecs massifs, notamment en autorisant la pornographie juvénile sur la plate-forme https://t.co/5PWZGzxKwm – Jack Posobiec 🇺🇸 (@JackPosobiec) 17 janvier 2021

