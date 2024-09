Un ancien dirigeant critique le directeur général des Giants après la défaite écrasante contre les Vikings

Les Giants de New York ont ​​subi une défaite humiliante de 28-6 lors de leur ouverture de saison contre les Vikings du Minnesota dimanche dernier, ce qui a laissé certains fans et les analystes sont convaincus que c’est une question de quand, et non de si, le directeur général Joe Schoen demandera à l’entraîneur-chef Brian Daboll de mettre le quart-arrière Daniel Jones sur le banc afin que le club puisse Libérez Jones prochaine intersaison.

Dans la dernière édition de « Le remaniement des GM » programme, ancien dirigeant de la NFL et analyste actuel Michael Lombardi suggérera déclaré que Schoen mérite beaucoup de blâme pour avoir assemblé une liste qui n’a pas pu restez avec les Vikings pendant quatre quarts d’action.

« Je ne pense pas que les joueurs des Giants croient qu’ils vont gagner », a expliqué Lombardi, comme l’a partagé Gabriel Trevino de NJ Advance Media pour NJ.com. « Je ne pense pas que ce soit la faute de Daboll. Je pense que c’est la faute de la construction de l’équipe. Il y a pas la force de l’équipe est telle qu’ils vont être durs à éliminer.

Plus précisément, Lombardi a qualifié la défense secondaire de New York de « l’une des pires du football » après avoir permis au quart-arrière des Vikings Sam Darnold de terminer 13 de ses 14 premiers Il a réussi 151 yards et a marqué un touchdown au MetLife Stadium. Lombardi a également indiqué qu’il faisait partie de ceux qui pensent que Daboll ne peut pas sauver le mandat de Jones aux Giants.

Jones a complété 22 des 42 passes pour 186 yards sans touchdown et deux interceptions contre le Minnesota. Il a ensuite été critiqué pour avoir l’air « nerveux » et être « troublé » en face de « Poches propres » le dimanche après-midi.

« Je déteste cette rhétorique selon laquelle Brian Daboll peut rendre Daniel Jones meilleur », a déclaré Lombardi. « Ce n’est pas possible. On ne peut pas faire jouer un mauvais joueur mieux. On peut mieux le gérer… On ne peut pas faire de la salade de poulet avec du poulet.— » . »

Jones a mal joué la saison dernière avant il a souffert une deuxième blessure inquiétante au cou en trois ans et avant qu’il ne soit victime d’une déchirure du ligament croisé antérieur début novembre. Les Giants est passé de 2-8 à 6-11 sans Jones, et Lombardi pense que l’équipe de cette année pourrait être pire que celle qui est entrée sur le terrain en janvier dernier.

« Ils sont horribles », a déclaré Lombardi à propos des Giants actuels. « Ils vont continuer à être horribles. Il n’y a aucune chance que ce soit une équipe de playoffs. Qui allez-vous choisir dans le prochain match ? » [top five spots of next year’s draft?] » . »

Depuis mardi après-midi, Bookmaker DraftKings a classé les Giants comme outsiders à 1,5 point pour cette venue Match de dimanche contre les Washington Commanders (0-1).

Jones est sur la bonne voie pour débuter ce match, mais attendez-vous à ce que les caméras de télévision recherchent des signaux de secours comme Drew Lock et Tommy DeVito si l’attaque Big Blue ne parvient pas à produire un touchdown d’ici le milieu du deuxième quart-temps.