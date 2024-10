Un ancien directeur d’un internat chrétien du Missouri est accusé d’avoir abusé d’un élève

Un ancien directeur d’un internat chrétien du Missouri qui a fermé ses portes en mars en raison d’allégations d’abus a été accusé de crimes sexuels impliquant un ancien élève.

Craig Wesley Smith Jr. a été inculpé par le procureur du comté de Wayne en septembre de sodomie forcée et de tentative de viol forcé, selon les archives judiciaires. Il est accusé d’avoir forcé une adolescente à commettre des actes sexuels à la fin des années 2000, alors qu’elle était étudiante à l’université. Académie chrétienne du phare dans le Piémont, à environ 209 kilomètres au sud de Saint-Louis.

Une déclaration de cause probable affirmait que Smith avait dit à la jeune fille qu’il la tuerait et « donnerait l’impression qu’elle s’est suicidée » si elle le disait à quelqu’un.

Smith fait face à une audience jeudi dans le comté de Wayne. Des messages ont été laissés mardi à Smith et à son avocat.

ABM Ministries dirigeait l’école, qui prétendait avoir réussi à aider les étudiants en difficulté, en difficulté d’apprentissage ou aux prises avec un trouble de déficit d’attention/hyperactivité ou d’autres troubles. La Lighthouse Christian Academy a fermé ses portes après que des accusations criminelles ont été déposées contre les mari et femme propriétaires, Larry et Carmen Musgrave, ainsi qu’un enseignant, Caleb Sandoval.

Les Musgraves ont été accusés d’enlèvement au premier degré pour avoir prétendument enfermé un étudiant dans une pièce, mais un juge du comté de Wayne a rejeté les accusations le 15 octobre. On ne savait pas immédiatement pourquoi. Le procureur Ginger Koller Joyner a refusé de commenter.

Sandoval a été accusé de maltraitance ou de négligence envers un enfant, accusé d’avoir blessé un garçon de 15 ans alors qu’il boxait. Il a plaidé coupable en juillet et a été placé en probation pendant cinq ans.

Un procès fédéral en 2009 accusait Smith d’actes sexuels avec une étudiante anonyme. Il n’était pas clair s’il s’agissait de la même fille citée dans l’affaire pénale. Les archives judiciaires montrent qu’ABM Ministries et les Musgraves ont accepté de payer 750 000 $ dans le cadre d’un règlement, et Smith a accepté de payer 100 000 $.

Autre Internats chrétiens dans le Missouri ont fait l’objet d’allégations d’abus dans le cadre d’accusations criminelles et de poursuites.

Internat Agapé à Stockton fermé en 2023 après des années d’enquêtes et d’allégations d’abus physiques et sexuels. Des poursuites pénales sont toujours pendantes contre Le médecin de longue date d’Agapequi est accusé de plusieurs crimes sexuels.

Le Circle of Hope Girls’ Ranch, près de Humansville, a fermé ses portes en 2020. ancien propriétaireStephanie Householder, devrait être jugée l’année prochaine pour des chefs d’accusation de maltraitance d’enfants. Son mari, Boyd Householder, a été inculpé de près de 80 chefs d’accusation de maltraitance, mais est décédé en juin.

Les écoles n’avaient aucun rapport et n’étaient affiliées à aucune confession chrétienne particulière.

Allégations d’abus à Agape et Circle of Hope a incité une loi d’État en 2021 exigeant des règles plus strictes pour de telles installations. Le Missouri n’avait auparavant pratiquement aucun contrôle sur les internats religieux.