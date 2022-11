Un ancien directeur de Twitter déconseille de travailler dans l’entreprise après la prise de contrôle “toxique” d’Elon Musk

L’ancienne vice-présidente des médias mondiaux de Twitter, Katie Jacobs Stanton, “ne recommanderait” à personne de travailler dans l’entreprise après la prise de contrôle d’Elon Musk. personne ne travaille sur Twitter ni aucune marque ne fait de publicité sur Twitter compte tenu de cette prise de contrôle toxique”, a écrit Stanton dans un tweet. Elle répondait à un tweet de la journaliste de Platformer Zoe Schiffer rapportant que Musk envoyait aux employés de Twitter un ultimatum pour rester sur un nouveau Twitter “hardcore” ou pour partir.

Les employés de Twitter ont tous reçu un délai pour sélectionner “oui” sur un formulaire Google leur demandant s’ils souhaitaient rester sur le Twitter rénové, a rapporté The London Economic. La décision de Musk a déclenché un exode massif de la plate-forme.

Dans un million d’années, je n’aurais jamais pensé ressentir cela, encore moins Tweeter ceci, mais je ne recommanderais à personne de travailler sur Twitter ni à aucune marque de faire de la publicité sur Twitter compte tenu de cette prise de contrôle toxique. https://t.co/HlF3M04fAZ– Katie Jacobs Stanton (@KatieS) 16 novembre 2022

J’y ai travaillé 6 ans. Les employés sont talentueux et ont travaillé exceptionnellement dur. Ça n’a jamais été “spongieux”.— Katie Jacobs Stanton (@KatieS) 16 novembre 2022

Plus tôt, certains (anciens) employés de Twitter ont filmé un compte à rebours avant d’être renvoyés du bureau de Boston après avoir refusé de se connecter au nouveau Twitter “hardcore” d’Elon Musk. Une vidéo virale montre un certain Matt Miller, qui travaillait chez Twitter depuis plus de neuf ans. , compte à rebours jusqu’au moment où lui et certains de ses collègues du bureau de Boston ont été licenciés. Miller et ses collègues ont fait un compte à rebours de style nouvel an jusqu’à ce qu’ils perdent l’accès aux portails de l’entreprise.

Auparavant, de nombreux travailleurs contractuels de Twitter avaient affirmé avoir découvert qu’ils avaient été licenciés après avoir lu des tweets d’autres personnes, sans aucune information officielle de la part de l’entreprise.

