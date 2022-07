Un ancien directeur de Coinbase arrêté pour des accusations de délit d’initié Crypto

Les fonctionnaires du ministère de la Justice ont annoncé l’arrestation d’un ancien responsable de la plateforme d’échange de crypto-monnaies Coinbase jeudi matin. Les autorités ont arrêté Ishan Wahi, 32 ans, à Seattle pour quatre chefs d’accusation liés à la fraude par fil de crypto-monnaie.

“Les accusations d’aujourd’hui sont un rappel supplémentaire que Web3 n’est pas une zone de non-droit”, a déclaré le procureur américain Damian Williams. “La fraude est la fraude est la fraude, qu’elle se produise sur la blockchain ou à Wall Street.”

Les forces de l’ordre ont également arrêté jeudi le frère de Wahi, Nikhil Wahi, âgé de 26 ans, pour des accusations connexes. Les autorités ont également inculpé l’ami de Wahi, Sameer Ramani, 33 ans, mais les autorités ne l’ont pas arrêté pour le moment.

Les autorités ont déclaré qu’entre juin 2021 et avril 2022, Wahi informerait son frère et Ramani lorsque les jetons de crypto-monnaie étaient sur le point d’être répertoriés sur Coinbase. Nikhil et Ramani auraient ensuite utilisé des portefeuilles de crypto-monnaie anonymes pour échanger des dizaines de jetons, réalisant environ 1,5 million de dollars de profit.

“Bien que les allégations dans cette affaire concernent des transactions effectuées dans un échange cryptographique – plutôt que sur un marché financier plus traditionnel – elles constituent toujours un délit d’initié”, a déclaré le directeur adjoint du FBI, Michael J. Driscoll. “L’action d’aujourd’hui devrait démontrer l’engagement du FBI à protéger l’intégrité de tous les marchés financiers – à la fois “anciens” et “nouveaux”.”

Wahi fait face à deux chefs de complot de fraude électronique et à deux chefs de fraude électronique, et son frère fait face à un chef de complot de fraude électronique et à un chef de fraude électronique. Ramani a été inculpé d’un chef de complot de fraude électronique et d’un chef de fraude électronique.

Coinbase n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de CNET.