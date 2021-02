Un ancien directeur artistique du Théâtre national grec détenu après un mandat d’arrêt pour viol

ATHÈNES – La police grecque a arrêté samedi soir l’ancien directeur artistique du prestigieux Théâtre national du pays, qui a été la cible d’accusations d’abus et de harcèlement sexuels qui ont secoué le monde artistique grec au cours des dernières semaines.

Dimitris Lignadis s’est rendu au siège de la police d’Athènes peu de temps après avoir été informé qu’un mandat d’arrêt avait été émis contre son arrestation pour viol, a déclaré son avocat, Nikos Georgouleas, dans un SMS. S’exprimant plus tard devant le siège de la police, où son client était détenu, M. Georgouleas a déclaré que son client avait nié les accusations.

«Tout ce qui est entendu, il le nie», a déclaré l’avocat.

M. Lignadis est le plus en vue parmi les nombreux réalisateurs et acteurs à avoir été nommé dans un torrent d’accusations qui ont secoué le monde des arts grecs. Et les charges retenues contre lui sont parmi les plus graves. Il a démissionné de son poste au Théâtre national plus tôt ce mois-ci après la publication de rapports suggérant qu’il avait harcelé sexuellement de jeunes acteurs, ce qu’il a furieusement nié. Après sa démission, d’autres rapports ont émergé, alléguant des abus plus graves.

Image M. Lignadis en 2019. Crédit… Efi Skaza / Eurokinissi, via Agence France-Presse – Getty Images

Le bouleversement dans le monde des arts de la Grèce est venu après qu’une marin olympique, Sofia Bekatorou, a accusé un haut fonctionnaire de voile le mois dernier de l’avoir abusée sexuellement en 1998. Ses accusations représentaient la première accusation très médiatisée d’agression sexuelle et d’abus de pouvoir en Grèce depuis le Le mouvement #MeToo a balayé le monde, faisant tomber des personnalités puissantes du sport, des médias et au-delà.