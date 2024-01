Un ancien député russe appelle à un effort pour “capturer le Kremlin”

Dans une interview publiée vendredi, un ancien député russe a exprimé son souhait de voir le régime du président russe Vladimir Poutine renversé du pouvoir.

Ilya Ponomarev, qui a servi à la Douma d’État russe au début des années 2010, a fait cette suggestion au Moscow Times alors qu’il discutait de ses problèmes avec le Kremlin.

Ponomarev vit actuellement en exil en Ukraine, où il s’est installé en 2016 après avoir été accusé de détournement de fonds dans son pays d’origine. Il a déclaré que les accusations étaient politiquement motivées. À Kiev, il serait porte-parole de l’Armée nationale républicaine (NRA), un groupe paramilitaire qui opèrerait en Russie et viserait à renverser Poutine.

Ilya Ponomarev (à gauche), ancien député russe, le 23 octobre 2012. À droite, le président russe Vladimir Poutine le 9 novembre 2023, à Astana, au Kazakhstan. Ponomarev a déclaré dans une récente interview que le régime de Poutine devait être renversé.

ANDREÏ SMIRNOV/AFP/Getty Images



Même lorsqu’il travaillait comme législateur en Russie, Ponomarev était considéré comme une figure de l’opposition. Il était le seul membre de la Douma d’État à ne pas voter en faveur de la soi-disant « loi sur la propagande gay » de la Russie, et il n’a pas non plus soutenu l’annexion de la Crimée par Poutine en 2014.

Ponomarev a déclaré au Moscow Times que le retrait du régime de Poutine du Kremlin est le seul moyen de mettre en œuvre un changement efficace en Russie.

« D’après ce que je vois, 20 % du peuple russe soutient fermement la guerre. [in Ukraine], 20 qui y sont fermement opposés, et les autres sont neutres. Et ces 60 pour cent sont notre peuple”, a-t-il déclaré.

Ponomarev a poursuivi : “La manière de libérer leur potentiel est de capturer le Kremlin. Il n’y a pas d’autre moyen.”

Semaine d’actualités a contacté le Kremlin par e-mail vendredi soir pour commentaires.

Quant à l’actuel dirigeant russe, Ponomarev a déclaré : « Poutine n’est pas aussi fort qu’il en a l’air ».

“C’est un homme riche, mais l’argent ne vous achète pas des amis qui se battraient et mourraient pour vous”, a-t-il ajouté. “Cela vous achète des partenaires commerciaux.”

Le temps de Moscou a noté que Ponomarev avait avancé un argument similaire en faveur d’un coup d’État dans son livre de 2022, Poutine doit-il mourir ? L’histoire de la façon dont la Russie est devenue une démocratie après sa défaite face à l’Ukraine.

Ponomarev a également prédit un jour, en parlant à Newsweek, que Poutine mourrait en 2023.

“Le pouvoir de Poutine réside dans sa position de mâle dominant, de personne invincible. 2022 a été l’année où cette position a commencé à décliner. Mes prévisions restent qu’il ne verra pas son prochain anniversaire”, a déclaré Ponomarev. Semaine d’actualités dans une interview publiée en janvier 2023.

Sa prédiction ne s’est pas réalisée puisque Poutine a vécu jusqu’à ses 71 ans le 7 octobre.

Ponomarev a déclaré au journal The Moscow Times que, même s’il soutient activement le renversement des dirigeants russes afin d’organiser des élections plus démocratiques, il n’a lui-même aucune intention de se présenter à la présidence.

“Je me considère comme le cerveau de la transition politique”, a-t-il déclaré. “Si celui qui conçoit la période de transition participe ensuite aux élections, il est tenté de mettre les choses en sa faveur, de gagner les élections. Il y a un conflit d’intérêts.”