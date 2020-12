Leyla Guven, membre du Parti démocratique du peuple (HDP), opposition pro-kurde, est emprisonnée par un tribunal turc depuis plus de 22 ans pour des accusations liées au terrorisme.

Le tribunal pénal lourd de la province de Diyarbakir, dans le sud-est de la Turquie, a prononcé la peine d’emprisonnement et a émis un mandat d’arrêt contre elle, car son emplacement actuel n’est pas connu des autorités.

Le parlement turc avait précédemment révoqué le siège de Guven à la Grande Assemblée nationale et un tribunal provincial l’avait condamnée à six ans de prison immédiatement après la levée de son immunité législative. Cependant, elle a été libérée quelques jours plus tard en attendant une nouvelle audience.

Guven a acquis une notoriété internationale en 2018 lorsqu’elle s’est engagée dans une grève de la faim de 200 jours dans le but de sensibiliser le public et de mettre fin à l’emprisonnement du dirigeant kurde Abdullah Ocalan. Ocalan est contraint de subir une peine d’emprisonnement à perpétuité, essentiellement dans un isolement complet, depuis février 1999.

L’ancien adjoint du HDP a été officiellement inculpé par les procureurs de 19 crimes, dont «établir et gérer une organisation illégale, « »inciter le public à se joindre à des réunions et manifestations illégales, »Et participant à«illégal”Marches.

L’équipe juridique de Guven a annoncé qu’elle ferait appel du verdict et, suite à la décision du tribunal, sa fille Sabiha Temizkan a tweeté que le gouvernement turc est «l’ennemi de la loi. »

Le HDP a été accusé d’être lié aux Unités de protection du peuple (YPG) et au Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), tous deux répertoriés comme organisations terroristes par la Turquie, les États-Unis et l’Union européenne.

Des dizaines de membres du HDP ont été emprisonnés pour des liens présumés avec le PKK et les YPG au cours de l’année écoulée. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a fait valoir que les actions du gouvernement sont nécessaires pour protéger le pays des menaces à la sécurité nationale.

Cependant, des membres du HDP ont fait valoir que la campagne du gouvernement turc contre ses membres était orchestrée par Erdogan et son parti pour faire taire les voix et les membres opposés, à la suite de la tentative de coup d’État dans le pays en 2016.

