Un ancien député du Mississippi demande une peine plus courte pour des actes de torture racistes sur deux hommes noirs

JACKSON, Miss. — Un ancien shérif adjoint du Mississippi demande une peine de prison fédérale plus courte pour son rôle dans l’affaire torture de deux hommes noirsune affaire qui a suscité la condamnation de hauts responsables américains chargés de l’application de la loi, dont le procureur général Merrick Garland.

Brett McAlpin est l’un des six anciens agents des forces de l’ordre blancs qui ont plaidé coupable en 2023 d’avoir pénétré par effraction dans une maison sans mandat et d’avoir participé à une attaque qui dure des heures cela comprenait des coups, l’utilisation répétée de pistolets Taser et des agressions avec un jouet sexuel avant qu’une victime ne soit blessée par balle dans la bouche.

Les policiers ont été condamnés en mars à des peines de 10 à 40 ans de prison. McAlpin, qui était enquêteur en chef du département du shérif du comté de Rankin, a été condamné à environ 27 ans de prison, la deuxième peine la plus longue.

La durée de la peine de McAlpin était « déraisonnable » parce qu’il attendait dans son camion pendant que d’autres officiers procédaient à la torture de Michael Corey Jenkins et Eddie Terrell Parker, a écrit l’avocat de McAlpin, Theodore Cooperstein, dans des arguments déposés vendredi devant la 5e Cour d’appel des États-Unis.

« Brett a été entraîné dans la scène alors que les événements se déroulaient et ont échappé à tout contrôle, mais il a gardé une distance périphérique pendant que les autres policiers agissaient », a écrit Cooperstein. « Bien que Brett n’ait pas réussi à empêcher les choses qu’il a vues et qu’il savait être mauvaises, il n’a pas ordonné, initié ou participé à des violences envers les deux victimes. »

Les procureurs ont déclaré que la terreur a commencé le 24 janvier 2023, lorsqu’une personne blanche a téléphoné à McAlpin et s’est plainte que deux hommes noirs séjournaient chez une femme blanche dans la petite ville de Braxton. McAlpin a raconté cela à l’adjoint Christian Dedmon, qui a envoyé un SMS à un groupe d’adjoints blancs si prêts à utiliser une force excessive qu’ils se sont surnommés « The Goon Squad ».

Dans les détails macabres de l’affaire, les habitants locaux ont vu des échos de l’histoire du Mississippi atrocités racistes Les abus ont été commis par des personnes en position d’autorité. La différence cette fois-ci est que ceux qui ont abusé de leur pouvoir ont payé un prix élevé pour leurs crimes, ont déclaré les avocats des victimes.

Le juge de district américain Tom Lee a qualifié les actions des anciens officiers de « flagrantes et méprisables » et a prononcé des peines proches des plus élevées des directives fédérales à l’encontre de cinq des six hommes qui ont attaqué Jenkins et Parker.

« La dépravation des crimes commis par ces accusés ne peut être surestimée », a déclaré Garland après la condamnation fédérale des six anciens officiers.

McAlpin, 53 ans, est incarcéré dans une prison fédérale de Virginie-Occidentale.

Cooperstein demande à la cour d’appel d’annuler la peine de McAlpin et d’ordonner à un juge de district de prononcer une peine plus légère. Cooperstein a écrit que « le poids collectif de toutes les mauvaises actions de la nuit s’est accumulé dans la mémoire et les impressions du tribunal et du public, de sorte que Brett McAlpin, condamné en dernier, a porté le poids de tout ce que les autres avaient fait ».

McAlpin s’est excusé avant d’être condamné le 21 mars, mais n’a pas regardé les victimes pendant qu’il parlait.

« Tout cela était mal, très mal. Ce n’est pas la façon dont les gens devraient se traiter les uns les autres et, plus encore, ce n’est pas la façon dont les forces de l’ordre devraient traiter les gens », a déclaré McAlpin. « Je suis vraiment désolé d’avoir participé à quelque chose qui a fait passer les forces de l’ordre pour des personnes si mauvaises. »

Le procureur fédéral Christopher Perras a plaidé pour une longue peine, affirmant que McAlpin n’était pas membre du Goon Squad mais qu’il « a façonné les hommes en les voyous qu’ils sont devenus ».

L’une des victimes, Parker, a déclaré aux enquêteurs que McAlpin agissait comme un « chef de la mafia » lorsqu’il donnait des instructions aux policiers tout au long de la soirée. Les procureurs ont déclaré que d’autres adjoints essayaient souvent d’impressionner McAlpin, et l’avocat de Daniel Opdyke, l’un des autres policiers, a déclaré que son client voyait McAlpin comme une figure paternelle.

Les six anciens officiers ont également plaidé coupables des accusations portées devant le tribunal de l’État et ont été condamné en avril.

Le journaliste de l’Associated Press, Michael Goldberg, a contribué à ce rapport.