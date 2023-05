Un ancien député conservateur poursuit Matt Hancock pour avoir affirmé que le tweet sur les vaccins Covid était « antisémite »

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Andrew Bridgen a officiellement entamé une action en diffamation contre Matt Hancock à la suite d’une dispute sur un tweet.

Après que M. Bridgen a tweeté que le programme de vaccination contre le Covid-19 était « le plus grand crime contre l’humanité depuis l’Holocauste », l’ancien secrétaire à la Santé a décrit ses commentaires comme « des théories du complot antisémites, anti-vax et anti-scientifiques dégoûtantes et dangereuses ».

Lors d’un événement à Westminster mercredi, organisé pour annoncer la défection de M. Bridgen au parti Reclaim, le député du North West Leicestershire a déclaré qu’il avait déposé une plainte en diffamation contre M. Hancock devant la Haute Cour.

Il a déclaré: « Le fondement de mon affirmation est que l’accusation d’antisémitisme de M. Hancock contre moi est une fausse insulte pour essayer délibérément de mettre fin aux préoccupations valables que j’ai soulevées au nom de mes électeurs et de milliers d’autres dans le monde concernant la sécurité et l’efficacité des injections expérimentales de Covid-19.

« Cette question est d’importance internationale car chaque représentant élu devrait être autorisé à contester la politique du gouvernement sans être bloqué par des insultes malveillantes. »

M. Bridgen a déclaré qu’il lancerait une campagne de financement participatif pour payer l’action en justice, qui a jusqu’à présent été soutenue par Reclaim The Media, une émanation du Reclaim Party, auquel il a fait défection après avoir été expulsé du parti conservateur à cause du tweet. le mois dernier.

Un porte-parole de M. Hancock a déclaré: «Matt défendra cette action absurde, qui est un coup de publicité pathétique.

« La réclamation n’a aucune base crédible et, lorsque Matt gagnera l’affaire, il cherchera également à recouvrer tous les frais.

« Les vaccins sauvent des vies, et Matt défendra toujours la science et le progrès contre les théories du complot infondées qui mettent la santé des gens en danger. »

Cela survient après que les électeurs représentés par M. Bridgen ont affirmé qu’il avait «déraillé» après avoir déclaré son déménagement à Reclaim.

Réagissant à la nouvelle, les acheteurs de Coalville, une ville de la circonscription de M. Bridgen, ont déclaré qu’ils ne voteraient plus pour lui.

John Bond, de Whitwick, à proximité, a déclaré que les commentaires de M. Bridgen sur les vaccins Covid étaient « dangereux » et « nous devrions être plus réveillés », malgré le fait d’avoir voté pour lui auparavant.

Il a déclaré: «J’ai parlé à des personnes qui l’ont pris (les commentaires de M. Bridgen sur le vaccin) au pied de la lettre et pourquoi ne le feraient-ils pas? Le gars nous représente au Parlement et les gens vont penser qu’il a quelque chose à dire.

« J’ai voté pour ce gars plus d’une fois mais je suis extrêmement déçu de lui. Il semble déterminé à détruire sa propre carrière et sa réputation et à nous faire du mal.

«Je regarde les lignes du parti pour commencer. Je ne voterai certainement pas pour lui. Et Reclaim, que font-ils ? Aiment-ils le recyclage ? Je ne sais pas ce qu’ils sont.

Ken Parker, qui vit juste à l’extérieur de Coalville avec sa femme Francis, a déclaré: «J’ai voté pour lui dans le passé, oui, car il a fait beaucoup de travail local.

« Mais il est hors des rails, malheureusement pour lui.

« Je pense que c’est une accumulation générale. Il l’a perdu, n’est-ce pas ?

M. Bridgen siégera sur les bancs de l’opposition après avoir rejoint le Reclaim Party et s’est dit plus confiant de conserver son siège aux prochaines élections générales « que la grande majorité des députés conservateurs en exercice ».

Selon son site Internet, le Reclaim Party, formé par l’acteur Laurence Fox, défie «l’orthodoxie éveillée» et s’insurge contre les notions de privilège blanc et de racisme systémique.

Il a déclaré qu’il promeut la « liberté d’expression », qu’il considère comme étant « sous un grave péril », M. Fox critiquant précédemment le « canular climatique » et « l’arnaque Covid ».