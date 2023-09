Un ancien député conservateur menace de poursuites judiciaires après avoir été cité dans une recherche sur l’esclavage

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Une ancienne députée conservatrice a menacé de poursuivre l’Université de Cambridge en justice après qu’un historien l’ait désignée comme la descendante d’un marchand lié à la traite négrière.

Antoinette Sandbach, ancienne députée d’Eddisbury dans le Cheshire, a été nommée descendante de Samuel Sandbach dans un Ted Talk en 2021 par l’auteur et poète Malik Al Nasir, qui est également étudiant en troisième année de doctorat en histoire au St Catharine’s College.

M. Al Nasir affirme que M. Sandbach, ancien vice-président de la Banque de Liverpool et maire de la ville, s’est enrichi grâce à la traite des esclaves et a apporté à Liverpool une part substantielle de la richesse de l’esclavage dans les plantations.

Le doctorant, qui a grandi dans la ville, a passé 20 ans à enquêter sur les origines ancestrales de sa propre famille, découvrant des liens avec des plantations à Demerara, dans l’ancienne Guyane britannique, aux XVIIIe et XIXe siècles.

Il semblerait que Mme Sandbach ait demandé à être exclue de la recherche et ait menacé de poursuivre en justice l’université, qui a intégré le Ted Talk sur son site Web. Elle estime que la mention de son nom a violé son droit à la vie privée et qu’elle a été mise à l’écart alors qu’il y avait d’autres membres de sa famille encore en vie.

Dans des courriels adressés à l’université plus tôt cette année et vus par la BBC, Mme Sandbach a décrit l’esclavage comme épouvantable et a clairement indiqué qu’elle n’avait aucune sympathie pour son ancêtre, mais elle a déclaré qu’elle avait le droit d’être oubliée car elle n’était plus une personnalité publique.

Mme Sandbach a déclaré à la BBC qu’elle ne vit plus sur un terrain lié au domaine de la famille Sandbach dans le nord du Pays de Galles, qui, selon M. Al Nasir, s’étendait sur 5 000 acres et comprenait le majestueux Hafodunos Hall – vendu dans les années 1930 – et les fermes environnantes.

Elle a expliqué que les terres qui appartiennent aujourd’hui à la famille ont été aménagées depuis les années 1960.

Après une enquête menée par l’Office de conformité des informations (ICO) de l’université, la demande de suppression de son nom de Mme Sandbach a été rejetée au motif de la liberté académique, selon Le gardien.

Malik Al Nasir a passé 20 ans à enquêter sur les origines ancestrales de sa propre famille (Timmysummers via Wikimedia Commons)

« La menace de poursuites judiciaires est un affront à la liberté académique », a déclaré M. Al Nasir à la BBC. « Il s’agit d’un droit fondamental qui est menacé par l’idée selon laquelle toute personne qui n’aime pas ce que vous trouvez peut exiger la censure sur la base de son propre droit à la vie privée. »

Le St Catharine’s College a déclaré : « St Catharine’s s’engage absolument à respecter la liberté d’expression et à garantir que tous nos étudiants, y compris Malik Al Nasir, puissent poursuivre librement leurs intérêts universitaires en leur donnant accès à un soutien académique, pastoral et, si possible, financier. tout au long de leurs études. »

L’Université de Cambridge a déclaré : « Il s’agit d’une question juridique en cours et nous ne sommes donc pas en mesure de commenter ».

Mme Sandbach a été contactée pour commentaires.