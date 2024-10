Un ancien député conservateur affirme que le mouvement anti-avortement a une influence au sein du parti

Un ancien député conservateur qui dit avoir quitté le parti en raison de ses « convictions » affirme que le nombre de députés conservateurs anti-avortement est en augmentation et que les militants anti-avortement ont de l’influence au sein de l’appareil du parti.

Le député de Richmond-Arthabaska, Alain Rayes, a fait ces commentaires dans un nouveau documentaire : «La peur au ventre« , réalisé par la cinéaste québécoise Léa Clermont-Dion, qui explore le mouvement anti-avortement au Canada suite au renversement de l’affaire Roe v. Wade aux États-Unis.

« J’ai quitté le Parti conservateur pour des raisons de valeurs et de convictions », a-t-il déclaré en français. « Ce que j’ai remarqué, c’est une augmentation du nombre de députés pro-vie au sein de l’organisation. »

Rayes siège en tant qu’indépendant. Il a quitté le caucus conservateur peu après que Pierre Poilievre ait été élu chef du parti.

Lors de la course à la direction du parti en 2022, il a fait campagne contre Poilievre et a soutenu son rival, l’ancien premier ministre libéral Jean Charest.

Poilievre a déclaré que s’il était élu premier ministre, son gouvernement n’appuierait aucune loi visant à réglementer l’avortement.

« Comme le Parti livre de politique adopté par les membres du Parti, dit depuis des années qu’un gouvernement conservateur n’appuiera aucune loi visant à réglementer l’avortement », a déclaré le porte-parole de Poilievre, Sebastian Skamski, dans un communiqué aux médias.

« Lorsque les Canadiens éliront Pierre Poilievre comme premier ministre, aucune loi ni règle ne sera adoptée pour restreindre les choix des femmes en matière de procréation. Point final. »

Le chef conservateur Pierre Poilievre a insisté sur le fait que le gouvernement qu’il dirigerait ne restreindrait pas l’accès à l’avortement. (Justin Tang/La Presse Canadienne)

Rayes a déclaré à Clermont-Dion que la position du parti sur l’avortement « est plutôt curieuse ».

« Si vous demandez au leader, il vous dira qu’il est pro-choix », a déclaré Rayes. « Ils l’affirmeront, pour tenter d’apaiser les gens qui ont des convictions fortes, ceux qui tentent d’attaquer le Parti conservateur.

« Mais le problème n’est pas là. Le problème, c’est qu’il y a, au sein de l’organisation, des groupes extrêmement puissants, des membres qui assistent aux congrès et qui influencent les politiques. »

Il a déclaré que ces membres placent le parti dans une position où il doit rejeter publiquement les appels à légiférer sur l’avortement tout en laissant la place aux membres du parti qui travaillent dur pour le restreindre.

Il a déclaré que même si les chefs de parti n’assistent pas aux rassemblements anti-avortement sur la Colline du Parlement, les députés conservateurs le font souvent.

Rayes, qui ne cherche pas à être réélu, n’a pas répondu à une demande de commentaires de CBC News ni précisé ce qu’il voulait dire lorsqu’il a déclaré que le nombre de députés conservateurs anti-avortement était en augmentation.

Poilievre a été confronté à des questions sur la position de son parti sur l’avortement en juin, lorsque le député conservateur Arnold Viersen a déclaré sur un podcast : il veut des protections pour ce qu’il appelle les « enfants à naître » « .

Le député conservateur Arnold Viersen a déclaré plus tôt cette année qu’il souhaitait des protections pour les « enfants à naître ». (Adrian Wyld/Presse Canadienne)

Malgré la promesse de Poilievre de laisser les politiques canadiennes en matière d’avortement telles quelles, les libéraux et le NPD tentent depuis longtemps d’utiliser les droits reproductifs comme un sujet de discorde.

Le chef du NPD, Jagmeet Singh, a annoncé jeudi qu’il profiterait de sa prochaine journée d’opposition pour débattre et voter sur une motion appelant à des mesures visant à améliorer l’accès à l’avortement et à « repousser la vague de projets de loi, de pétitions et de menaces anti-choix au Canada ».

Il s’agira probablement de la seule journée d’opposition du NPD au cours de cette séance de la Chambre des communes.

S’exprimant à Montréal, Singh a déclaré avoir rencontré Clermont-Dion pour discuter de son documentaire et a pris note des commentaires de Rayes.

« Au sein du Parti conservateur, les anti-choix mènent souvent la barque. Ils ont largement leur mot à dire au sein du parti », a-t-il déclaré. « Il y a une réelle menace de la part des conservateurs. »

Le NPD a cité une pétition récente parrainé par Viersen (qui n’a aucun poids législatif) qui appelait à des restrictions sur l’accès à l’avortement.