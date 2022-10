Un ancien défenseur genevois de la santé et du fitness décède d’un cancer du pancréas – Shaw Local

GENÈVE – L’ancienne résidente genevoise Vicky Waterman, qui prônait l’exercice pour la santé, enseignait des cours de fitness et collectait des fonds pour des associations caritatives contre le cancer, est décédée le 23 septembre d’un cancer du pancréas à Naples, en Floride. Elle avait 62 ans.

Waterman s’est fait enlever les seins et les ovaires à 49 ans parce qu’elle avait le gène BRCA 1 qui cause le cancer du sein et des ovaires. Elle a vendu son studio de fitness à Genève en 2016 et a déménagé à Naples, où elle a continué à enseigner. En mai 2021, on lui a diagnostiqué un cancer du pancréas – également causé par le gène BRCA 1.

En avril, alors qu’il subissait toujours une chimiothérapie, Waterman a organisé Sweat for the Cure au St. Charles Park District, un cours d’exercice et une collecte de fonds pour le LivingWell Cancer Resource Center à Genève, et le Réseau d’action contre le cancer du pancréas.

Vicky Waterman dirige Sweat for the Cure, une collecte de fonds pour le LivingWell Cancer Resource Center et le Pancreatic Cancer Action Network au Pottawatomie Community Center à St. Charles le vendredi 29 avril 2022. Waterman a le gène BRCA1 lié aux mutations du cancer du sein et de l’ovaire . Elle a reçu un diagnostic de cancer du pancréas l’année dernière et a appris que les mêmes mutations génétiques – également le BRCA2 – sont également liées au cancer du pancréas. Waterman est décédé le 23 septembre 2022 d’un cancer du pancréas. (Sandy Bressner – sbressner@shawmedia.com)

Le lendemain, elle a participé à PanCan PurpleStride à Soldier Field, pour aider à financer son travail pour un diagnostic plus précoce, un meilleur traitement et un remède contre le cancer du pancréas.

“C’est la perte de tout le monde”, a déclaré David, son mari depuis 36 ans. “Elle a touché tout le monde, au sens figuré comme au sens propre.”

Waterman a eu trois mois à vivre, mais a survécu 15 mois, a déclaré son mari.

“Nous parlions de son état et tout le monde priait, bien sûr, pour qu’un miracle et la science médicale prennent le relais”, a déclaré David. « À la fin, elle était vraiment compromise. Elle a dit – et je ne l’oublierai jamais : « Peut-être que mon miracle n’est pas demain mais 12 mois d’hier. Si profond.

Waterman était connue pour son énergie, une femme constamment en mouvement et encourageant l’exercice et la forme physique chez les autres pour le bien de leur santé.

Les dernières semaines de sa vie ont été au lit, où elle s’est résignée à se reposer, a déclaré David.

“Son ADN a été construit sur le mouvement et la danse”, a déclaré son mari. «Quand cela lui a été enlevé, cela lui a vraiment fait très mal. … J’ai dit à ses enfants que leur mère était vivante, mais pas vivante.

Vicky Waterman en 2015 dirige la collecte de fonds Stiletto Strut qu’elle a organisée samedi au LivingWell Cancer Resource Center à Genève. Waterman, propriétaire de V Fusion à Genève, a levé près de 8 000 $ pour LivingWell. (Brenda Schory)

Jennifer Turcich, la meilleure amie de Waterman et partenaire commerciale dans une entreprise appelée Wearable Weights à Genève, a déclaré que “l’énergie et l’amour de Waterman étaient sans limites”.

“Les gens adoraient être avec elle. C’est aussi ce qui a fait que les gens retombent amoureux d’eux-mêmes », a déclaré Turcich, qui vit à Naples et à Genève. « Dans ses enseignements, les gens devenaient plus forts et plus confiants. … Elle a eu cet effet d’entraînement exponentiel.

Mais même lorsqu’elle n’enseignait pas une classe d’exercices, la connexion de Waterman avec les gens ordinaires – même pendant quelques minutes – était extraordinaire.

“Peut-être que c’était le chauffeur Uber ou le caissier de banque”, a déclaré Turcich. « Elle avait cette énergie et ce sentiment de bonheur qui changeraient la vie des gens. … Elle a pris le temps de se soucier de chaque personne.

Une chose que Waterman n’a pas montrée publiquement était sa douleur à cause du cancer.

“J’avais l’habitude de l’envelopper tous les matins dans une bande de compression de poids afin qu’elle puisse contenir la douleur et réduire les mouvements dans cette zone… à cause de la distension dans sa cavité moyenne et abdominale”, a déclaré son mari. «Je l’envelopperais aussi serré qu’il est humainement possible. Et elle est sortie par la porte. Et qui doit savoir ?

Mais de tous les médicaments qu’elle avait, rien n’a atténué la douleur, a-t-il dit, mais elle ne s’est jamais plainte.

“Les patchs de fentanyl, la morphine, le Tramadol, le Dilaudid… ceux-ci ont créé des effets secondaires de nausées, de maux de tête… et rien de tout cela n’a fonctionné”, a déclaré son mari. “Elle souffrait atrocement depuis longtemps.”

C’est peu de temps après sa marche de collecte de fonds pour le Pancreatic Cancer Action Network fin avril que son état a vraiment commencé à se détériorer, a déclaré David.

“Nous avions prévu un voyage en Europe, mais c’était un pont trop loin”, a déclaré son mari. “Quand j’ai annulé, ça lui a brisé le cœur. ‘Je pensais que j’allais battre cette chose.’ … C’était sa croyance. … Mais c’était impossible. Personne n’avait jamais fait ça.”

Son mari a dit qu’il pensait à la vie de sa femme alors que les couleurs vives de la peinture renversée tourbillonnaient ensemble.

“C’est beau et créatif, mais il a une formalité et une structure”, a déclaré David. “C’est comme ça que je l’ai vue. Sa créativité était une vertu. C’était la femme la plus vertueuse que je n’aie jamais rencontrée.

D’après elle nécrologie, les funérailles de Waterman à Naples étaient privées. Des dons commémoratifs peuvent être faits au Pancreatic Cancer Action Network.