Un ancien défenseur de la WHL nommé capitaine des West Kelowna Warriors – Kelowna Capital News

Nouvelle saison, nouveau joueur, nouveau “C”.

Les Warriors de West Kelowna ont choisi un capitaine pour la saison qui, même s’il vient de se joindre à l’équipe de la BCHL cette intersaison, possède une vaste expérience du hockey junior.

Aidan Reeves, 20 ans, a passé les trois dernières saisons avec les Cougars de Prince George, sa ville natale, de la WHL, récoltant deux passes décisives en 33 matchs la saison dernière. Il a également eu de l’expérience avec les Rockets d’Okanagan lors de la campagne 2018-19.

Le défenseur de 6’3” et 190 lb s’est dit « extrêmement » honoré d’avoir cette opportunité.

“Nous avons un groupe profond et très compétitif dans lequel je sens que nous avons beaucoup de potentiel. Je suis ravi d’avoir la chance de pousser le groupe à faire quelque chose de spécial cette année.

Quant à l’équipage du capitaine, les adjoints seront nommés à une date ultérieure, a déclaré le directeur général et entraîneur-chef Simon Ferguson.

“Avec tant de nouveaux joueurs cette année, nous voulions lui donner le temps de nommer notre groupe de direction au complet”, a déclaré Ferguson. “Aidan s’est montré un leader sur et hors de la glace tout au long du camp et de l’exposition et nous avons estimé qu’il était important de le nommer officiellement notre capitaine avant le début de la saison régulière.”

Le mandat de Reeves en tant que capitaine commence immédiatement lorsque les Warriors prennent la route pour affronter les Capitals de Cowichan Valley le 23 septembre.

@JakeC_16

Jake.courtepatte@kelownacapnews.com

