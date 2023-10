Un ancien de Strictly pro critique les notes « hors du commun » des juges, affirmant qu’il s’agit d’une « injustice »

Un ANCIEN danseur professionnel de Strictly Come Dancing a critiqué les juges pour la façon dont ils notaient les candidats cette saison.

Brendan Cole a exprimé son opinion sur les critiques que les juges ont formulées lors du concours de danse cette année, les qualifiant de « hors du commun ».

Rex

Getty

Ce soir, lors des Pride of Britain Awards, il s’en est pris aux juges de la saison en cours.[/caption] Rex

Lors des Pride of Britain Awards, le danseur de salon professionnel est allé jusqu’à dire qu’il avait l’impression d’avoir regardé un spectacle complètement différent de celui des juges.

L’homme de 47 ans a déclaré au Mirror : « Je pense qu’ils se trompent. Vu la façon dont les juges se comportent en ce moment, je pense que je regarde deux émissions différentes.

Il a ajouté qu’il pensait qu’ils avaient parfois réalisé de mauvaises performances, ce qu’il a qualifié d’« injustice ».

Il a poursuivi : « Pour moi, il faut être critique, il faut être encourageant.

« De plus, si quelqu’un fait un mauvais numéro, vous ne pouvez pas simplement lui donner une note élevée et dire ‘eh bien, j’ai adoré, c’était magnifique’, car en fin de compte, si vous donnez à quelqu’un un score élevé et que quelqu’un d’autre rentre chez lui à cause de vous. en leur donnant un nombre inférieur, compte tenu de la façon dont les calculs fonctionnent, vous faites une injustice à la série.

« J’ai donc beaucoup de critiques à adresser aux juges, mais je ne pense pas que cela ait vraiment d’importance. »

La star de Dancing On Ice n’est pas non plus d’accord avec la distribution de 10 au cours des trois premières semaines de la série – mais pense que les acteurs de cette année sont très talentueux.

« Je n’ai jamais été fan d’un 10 à moins d’en avoir un moi-même », a-t-il plaisanté. «C’est une de ces choses. Tout peut toujours être mieux mais je pense que le niveau est élevé.

« Vous avez des concurrents là-dedans qui, si vous regardez Layton Williams par exemple, est un artiste phénoménal à part entière sans Strictly, donc ce qu’il peut faire est incroyable.

« Ensuite, il y a les gens dont on ne s’attend pas nécessairement à ce qu’ils soient extraordinaires et qui s’en sortent vraiment, et puis il y a ceux qui sont légèrement moins capables. Je pense qu’il a strictement besoin d’un large éventail de personnes pour que cela fonctionne.

Brendan a également déclaré précédemment que son personnage de mauvais garçon dans Strictly était un récit poussé par les patrons de la BBC.

Il était connu pour être férocement compétitif et pousser ses partenaires de danse Strictly à leurs limites, mais il insiste sur le fait qu’une grande partie de cela était du montage.