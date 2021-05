Un ancien de l’IIT a quitté son emploi aux États-Unis pour acheter 20 vaches en Inde, maintenant sa laiterie fabrique Rs 44 Crore

Ce n’est pas souvent qu’un individu accompli choisit la vie simple pour suivre ses passions plutôt que de vivre une vie de luxe en faisant quelque chose qu’il n’aime pas. Mais quand ils le font, la vie a un moyen de les récompenser. C’est le cas de l’ancien ingénieur Kishore Indukuri, qui a quitté son emploi bien rémunéré et pépère aux États-Unis, pour revenir en Inde et de 20 vaches. Aujourd’hui, la laiterie d’Indukuri est devenue une entreprise valant Rs 44 crore.

Ingénieur diplômé de l’IIT Kharagpur, Indukuri, originaire du Karnataka, a poursuivi ses études de maîtrise et de doctorat à l’Université du Massachusetts aux États-Unis. Après avoir terminé ses études, Indukuri a déclaré travailler avec le géant américain de la technologie Intel. Dans son cœur, cependant, Indukuri n’était pas satisfait et aspirait à revenir à ses racines.

Après avoir travaillé avec Intel pendant six ans, Indukuri a donc finalement quitté son emploi aux États-Unis et est retourné au Karnartaka en Inde. De retour à Hyderabad, Indukuri s’est vite rendu compte qu’il y avait des options très limitées pour un lait sûr et hygiénique dans la ville. Ainsi a commencé la laiterie d’Indukuri en 2012 avec un investissement de seulement 20 vaches. Ils ont commencé par traire les vaches elles-mêmes et livrer le lait directement aux portes des clients. L’un des premiers investissements que lui et sa famille ont fait dans la laiterie a été d’installer des systèmes de congélation et de stockage pour assurer la longévité du lait de la traite à la distribution. À partir de là, il n’y a plus eu de retour en arrière.

D’ici 2018, la ferme laitière d’Indukuri – nommée Ferme de Sid après que son fils Sidharth, livrait du lait à 6 000 clients dans et autour d’Hyderabad. Aujourd’hui, Sid’s Farm, située à Shabad, a étendu ses opérations pour inclure 120 employés et a réalisé un chiffre d’affaires annuel de Rs 40 crore. Elle livre du lait à près de 10 000 clients chaque jour.

Dans un récent entrevue, Indukuri a révélé que bien que le succès de la laiterie ait été fulgurant, les débuts avaient été pleins de dur labeur et de lutte pour Indukuri et sa famille qui travaillaient personnellement à la ferme pour assurer la livraison de lait frais à leurs clients. Au départ, Indukuri a épuisé toutes ses économies et a demandé l’aide de sa famille pour installer la laiterie. Avec un investissement initial de Rs 1 crore et plus tard encore 2 crores, l’ancien IIT a réussi à faire tenir la laiterie sur ses deux pieds. Ce n’est qu’après qu’Indukuri ait pu obtenir un prêt de Rs 1,3 crore en 2018 pour développer les activités de la laiterie qu’il a pu augmenter la production et développer son entreprise.

Ayant commencé avec seulement du lait de vache et de buffle, Sid’s Farm s’est maintenant étendu à la production d’une gamme de produits laitiers, y compris du lait de vache et de buffle entier, du beurre de lait de vache, du lait écrémé, du ghee de lait de vache, du ghee et du beurre de lait de buffle, du caillé de vache et de buffle paneer organique. La ferme utilise une technologie supérieure pour assurer la qualité des produits et vise à cibler des milliers de parents avec enfants.

Alors que Covid-19 a causé des dommages au commerce du lait, la ferme d’Indukuri n’a pas cessé de produire du lait même pendant la pandémie. Fam’s Farm vise maintenant à élargir davantage ses catégories de produits et à étendre ses services à des zones autres que Hyderabad, comme les villes voisines et les villes comme Bengaluru.

