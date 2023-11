Un ancien de Biden a le ton

Bienvenue dans le manuel de jeu de l’aile ouest de POLITICO, votre guide des personnes et des centres de pouvoir de l’administration Biden. Avec l’aide du producteur Raymond Rapada.

Le défi politique auquel est confronté le président JOE BIDEN au milieu de la guerre entre Israël et le Hamas, la tension ne fait que s’aggraver.

Les sondages montrent une inquiétude croissante parmi les démocrates concernant sa position sur la guerre. Trois cent mille manifestants ont marché samedi vers la Maison Blanche pour exiger un cessez-le-feu. Deux jours plus tard, la peinture rouge est restée éclaboussée aux portes de la Maison Blanche.

Pour discuter de la crise actuelle et des défis auxquels est confrontée l’administration, West Wing Playbook a appelé JEREMY KONYNDYK, ancien responsable des administrations Biden et Obama pour l’USAID et aujourd’hui président de Refugees International. Cette conversation a été modifiée pour des raisons de longueur et de clarté.

Vous étiez directeur du Bureau d’assistance en cas de catastrophe à l’étranger de l’USAID sous Obama. J’imagine que ce moment rappelle certains de ces souvenirs.

Je reviens à l’expérience que nous avons vécue au Yémen en 2015.

Nous avons passé un an et demi sur le même genre de rhétorique que celle que nous entendons de la part de l’administration Biden. Nous avons fait une tonne de plaidoyer et d’engagement auprès des Saoudiens autour du droit international humanitaire et de l’importance de minimiser les dommages causés aux civils. Mais la seule chose qui a vraiment fait une différence a été lorsque le président Obama a poussé personnellement le roi Salmane à permettre à la nourriture, au carburant et à l’aide de passer le blocus.

J’imagine qu’ils sont plus durs en privé qu’en public. Mais cela n’a pas vraiment d’importance si cela ne fait aucune différence. L’administration souhaite qu’Israël change de comportement. Ils savent que ce que [Israel Defense Forces] ce qu’ils font dans la conduite de la guerre est inacceptable, mais ils ne peuvent se résoudre à le dire publiquement. [Benjamin] Netanyahou le sait. Et il sait que tant que c’est la posture, il peut continuer à faire ce qu’il fait.

Vous dites donc que Biden doit être plus énergique pour dénoncer cela publiquement ?

Je ne pense pas qu’ils puissent poursuivre cette démarche en public, mais ils ont une approche privée ferme et s’attendent à ce que les choses changent. Il faut d’abord reconnaître que le président appelle personnellement Netanyahu, depuis trois semaines et demie, à garantir le respect de la protection des civils, comme l’exige le droit international. Et depuis trois semaines et demie, Netanyahu n’en tient absolument pas compte.

Il y a parfois une tendance au sein du gouvernement à boire son propre Kool-Aid et à penser que le récit que vous vous racontez est le récit que le monde peut comprendre. Et ce n’est tout simplement pas le cas ici.

En tant que personne impliquée dans le travail humanitaire depuis longtemps, quelle est votre plus grande crainte dans tout cela ?

Je suis vraiment mortifié.

Ce que le reste du monde voit, c’est que, lorsque des immeubles d’habitation civils sont bombardés par la Russie en Ukraine, le gouvernement américain condamne avec force cela comme étant illégitime. Et lorsqu’ils voient des tactiques similaires utilisées par Tsahal à Gaza, ils constatent un soutien constant de la part du gouvernement américain. Cela mine considérablement la crédibilité du droit international humanitaire.

Le fondement fondamental du droit international est que certaines choses sont complètement fausses, parce que cela arrive aux humains. C’est pourquoi cela rend les attaques du Hamas fausses – profondément horribles et constituant une grave violation du droit humanitaire international. Et c’est pourquoi cela considère les crimes de guerre comme une réponse erronée.

Votre organisation a appelé à un cessez-le-feu. Nous avons déjà vu les responsables de Biden aiguiser leur langage lorsqu’ils préconisent des pauses humanitaires : existe-t-il un monde dans lequel ils appellent à un cessez-le-feu ?

Je l’espère.

Je suis quelque peu préoccupé par l’accent mis sur l’aide plutôt que sur la protection. Nous avons ce terme qui était utilisé en Bosnie : « les morts bien nourris ». Quand j’entends beaucoup parler d’aide, et pas vraiment parler d’actions significatives pour réellement protéger les civils, cela me ramène simplement à cette phrase.

Le besoin humanitaire fondamental de la population de Gaza à l’heure actuelle est de se protéger contre la violence.

Il est difficile de savoir comment cela se terminera, mais quelle que soit la manière dont l’histoire perçoit la réponse américaine, est-il encore temps de changer cela ?

Il s’agit d’un défi politique très difficile à relever pour l’administration. Ce dernier mois est absolument horrible. Il existe un désir tout à fait compréhensible et approprié de la part de l’administration d’assurer la sûreté et la sécurité d’Israël. Mais pensent-ils vraiment que bombarder Gaza jusqu’à ce qu’elle soit réduite en bouillie y parviendra ?

Ce qui rend toute action militaire possible et durable réside en partie dans la perception de sa légitimité.

Vous ne pouvez pas procéder à une ingénierie inverse de la légitimité. Aux yeux du monde autre que le gouvernement américain, ce moment de légitimité a déjà été perdu.

TRAIN GUY FINANCE LES TRAINS : Le pilote Amtrak de renommée mondiale, Joe Biden, s’est rendu lundi dans le Delaware pour vanter plus de 16 milliards de dollars d’investissements dans l’infrastructure ferroviaire le long du corridor nord-est d’Amtrak. Le financement sera destiné à 25 projets ferroviaires voyageurs de Boston à Washington DC, a annoncé Biden depuis une installation Amtrak dans le comté de New Castle. Espérons également une plus grande offre de plateaux de fromages.

Juste avant que Biden n’entre sur scène, comme prévu et comme prévu à l’avance, Amtrak a annoncé que le service entre Baltimore et Wilmington avait été temporairement suspendu en raison d’un feu de brousse. Attaché de presse adjoint principal de la Maison Blanche OLIVIA DALTON partagé l’actualité sur X : « Affaire en un point ! »

SENTIR LA CHALEUR : Un mémo rédigé par des membres du Département d’État propose une évaluation cinglante de la gestion par l’administration Biden de la guerre entre Israël et le Hamas. Le mémo, obtenu exclusivement par notre NAHAL TOOSIsoutient que les États-Unis devraient à la fois soutenir un cessez-le-feu et condamner plus publiquement les tactiques militaires israéliennes.

“Le message suggère une perte de confiance croissante dans l’approche de Biden face à la crise au Moyen-Orient”, écrit Nahal. “Cela reflète les sentiments de nombreux diplomates américains, en particulier aux niveaux intermédiaire et inférieur, selon des conversations avec plusieurs membres du personnel du ministère ainsi que d’autres rapports.”

CE QUE LA MAISON BLANCHE VEUT QUE VOUS LIRE : Cette étude par HARRISSON RAY pour les questions de médias. Il affirme que les réseaux de télévision ne parviennent pas à couvrir DONALD ATOUT» et cite les récentes remarques de campagne de l’ancien président, qui affirmait que les migrants « empoisonnent le sang de notre pays » et que les « juifs libéraux » votaient pour « détruire » l’Amérique et Israël. Ray soutient que les réseaux ont ignoré les gaffes publiques et l’âge de Trump, tout en consacrant beaucoup de temps à celles de Biden. Directeur de la communication de la Maison Blanche Ben LABOLT partagé la pièce sur X.

QU’EST-CE QUE LA MAISON BLANCHE N’A PAS VOULEZ-VOUS LIRE : Cette pièce par NBC ALEX SEITZ-WALD faisant état d’une nouvelle enquête montrant le soutien au président de la part des démocrates musulmans et arabes du Michigan, un groupe électoral clé, critiqué par sa gestion de la guerre à Gaza. L’enquête a révélé que les deux tiers de la population ont déclaré qu’ils voteraient pour remplacer Biden si les élections avaient lieu aujourd’hui, et les trois quarts ont déclaré qu’ils voteraient pour un candidat tiers. Cette enquête intervient alors que le camp Biden est déjà à bout de souffle face à la décision de dimanche. Sondage du New York Timesqui a trouvé le président à la traîne dans cinq États critiques du champ de bataille, dont le Michigan.

ON VA BESOIN DE BEAUCOUP PLUS DE SAVON : Lundi, le National Park Service a installé un rideau noir sur certaines parties des portes de la Maison Blanche qui étaient couvertes d’empreintes de mains rouges et de graffitis lors de la manifestation pro-palestinienne de samedi. selon NBC KELLY O’DONNELL.





MERCI, MAIS NON MERCI : RUPI KAUR, l’éminent poète, a tweeté qu’elle n’assisterait pas à un événement de Diwali mercredi organisé par le vice-président en raison de son objection à la gestion par l’administration Biden du conflit Israël-Hamas. « Je ne permettrai pas que mon image soit utilisée pour blanchir les actions de cette administration. Je refuse toute invitation d’une institution qui soutient la punition collective d’une population civile piégée », elle a écrit dans un post sur X. « Nous ne devons pas être symbolisés par leurs séances de photos. »

AIDEZ-NOUS À GAGNER UN PULITZER ! West Wing Playbook tente de découvrir qui fait partie de la presse de la Maison Blanche postulé pour le TAYLOR SWIFT poste de journaliste à USA aujourd’hui. Si vous êtes cette personne, veuillez contacter Lauren. Nous vous garderons anonyme. Nous voulons juste vraiment savoir quelles questions d’entretien ont été posées.

PREMIER DANS LE PLAYBOOK DE L’AILE OUEST : Assistant spécial du président et conseiller principal pour la mise en œuvre des infrastructures RYAN BERNI quitte la Maison Blanche pour retourner dans son cabinet de conseil, où il servira de conseiller média rémunéré pour American Bridge.

— JOSHUA PEUT a débuté lundi en tant que chef de cabinet adjoint au Bureau de la gestion et du budget, DANIEL LIPPMAN a appris. Il était plus récemment agent de liaison adjoint à la Maison Blanche au ministère des Transports.

-KHANYA BRANN est maintenant conseiller principal en communications au Bureau des affaires intergouvernementales de la Maison Blanche, notre LAWRENCE UKENYE a appris. Brann est dans le détail de son rôle d’attachée de presse adjointe à l’EPA et était auparavant chef de cabinet au bureau des communications de la Maison Blanche.

