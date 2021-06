Découvert dans la ville chinoise de Harbin, le crâne conserve certaines caractéristiques primitives trouvées chez nos lointains ancêtres, notamment un front et une boîte crâniens bas ainsi qu’un nez large. Cependant, il montre également des signes de caractéristiques hominidés plus raffinées, comme des pommettes plus plates et plus délicates. Le mélange apparent de la créature de traits humains plus modernes et de caractéristiques plus proches de l’homme de Néandertal a enthousiasmé les paléoanthropologues car il représente un pas en avant potentiel dans la quête pour trouver les prédécesseurs moins éloignés de l’humanité, représentant peut-être un point d’inflexion auquel l’humanité s’est éloignée de ses ancêtres néandertaliens. .

Un « homme chinois anonyme » travailler à construire un pont sur la rivière Songhua au début du XXe siècle a enterré le fossile profondément dans un puits désaffecté à Harbin, dans l’espoir de le protéger – à la fois des forces de la nature et des forces japonaises qui occupaient cette partie de la Chine temps.

« Au lieu de transmettre le crâne potentiellement lucratif à ses patrons japonais, il l’a enterré dans un puits abandonné, une méthode traditionnelle chinoise de dissimulation de trésors. ont déclaré des chercheurs qui ont écrit un trio d’articles publiés vendredi dans la revue The Innovation.

Un article décrivant le spécimen suggère qu’il appartenait très probablement à un homme dans la cinquantaine, qui aurait eu un « visage extrêmement large » avec des yeux enfoncés, ainsi que des orbites, des dents et un cerveau plus larges. L’article était accompagné d’une reconstruction 3D du visage de la créature, qui a sans doute plus un « look » néandertalien que celui d’humains plus raffinés.

Cependant, le chercheur Chris Stringer du Natural History Museum de Londres, qui a co-écrit un autre des articles sur la découverte du crâne, l’a appelé « le fossile le plus important que j’ai vu en 50 ans, » ravi de « à quel point l’Asie de l’Est et la Chine sont importantes pour raconter l’histoire humaine ». Les chercheurs espèrent extraire des protéines et de l’ADN du corps, qui comprend une dent potentiellement utilisable à de telles fins. Ils espèrent également étudier l’intérieur du crâne, en examinant en particulier les sinus, les oreilles et la forme du cerveau à l’aide de tomodensitogrammes.

La découverte offre aux archéologues beaucoup plus à mâcher que les Dénisoviens, dont la preuve de l’existence n’a été trouvée que dans l’information génétique située dans l’ADN. On pense que leur lignée d’espèces s’est séparée il y a environ 410 000 ans, laissant les Dénisoviens dans les montagnes de l’Altaï en Sibérie – dont la grotte Denisova leur a donné son nom. Les gènes de la créature ont été séquencés en 2012, révélant qu’ils étaient en fait des ancêtres génétiques des humains, suggérant que non seulement ils coexistaient avec les Néandertaliens, mais qu’ils se sont peut-être accouplés avec eux.

La compréhension de l’histoire humaine est en constante évolution. Au fur et à mesure que de nouvelles espèces apparaissent dans les archives fossiles puis disparaissent, certaines sont ignorées et d’autres changent de place dans la chronologie de l’évolution. Mis à part les Néandertaliens, qui ont été très présents dans les archives fossiles humaines pendant de nombreuses années, et les Dénisoviens, qui semblent être un formidable cousin des hominidés d’aujourd’hui, plusieurs souches de l’humanité se sont croisées et ont disparu de la carte, assimilées par des espèces avec génétique plus forte.

Homo longi devrait-il être couronné comme le « lien manquant » – ou l’un parmi plusieurs – le domaine de l’anthropologie connaîtra un bouleversement notable. Les humains recherchent leur ancêtre principal depuis des décennies, et l’importance de l’avoir enfin trouvé ne peut être ignorée. Le crâne a entre 146 000 et 309 000 ans, selon l’une des trois études publiées vendredi. Le site où les restes ont été trouvés, qui se traduit par Dragon River, a fourni le surnom du prétendu chaînon manquant, qui a été surnommé « Homme-Dragon. »

Ceux qui souhaitent rencontrer leur nouvel arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père pourront peut-être visiter le crâne au Musée des géosciences de l’Université Hebei GEO à Shijiazhuang, en Chine, mais il est peu probable que quiconque puisse bientôt embrasser son nouveau parent.

