Un ancien conseiller LGBT+ du gouvernement déclare que la communauté est « oubliée » en ce qui concerne les données de Covid

Un ancien conseiller LGBT+ du gouvernement a exhorté les ministres et les organismes de santé publique à produire des données sur l’impact sur la santé de la pandémie de coronavirus sur le groupe minoritaire.

Lançant un plaidoyer pour la collecte de statistiques nationales sur l’incidence, les hospitalisations et les décès pendant la crise, la professeure Catherine Meads a suggéré que la communauté avait été « oubliée ».

Le membre du groupe récemment dissous – créé pour conseiller le gouvernement sur les questions LGBT+ – a déclaré L’indépendant elle s’est inquiétée du manque de recherche, déclarant : « L’analyse n’a pas été faite et elle aurait dû l’être ».

Le professeur de santé à l’Université Anglia Ruskin a déclaré qu’il était « difficile » de déterminer l’impact de la crise sur la santé des personnes LGBT + – compte tenu de l’absence de données disponibles – et a appelé à une surveillance de routine parallèlement à d’autres caractéristiques protégées, telles que l’ethnicité et le genre.

Un document publié plus tôt cette année par le Center for Disease Control, l’agence de protection de la santé des États-Unis, a également suggéré que les informations manquaient aux États-Unis, « entravant l’examen des disparités associées à Covid-19 parmi les adultes de minorités sexuelles ».

Le CDC a suggéré que certaines personnes LGBT+ ont taux plus élevés de santé sous-jacente autodéclarée telles que le diabète, l’obésité et l’asthme, et sont plus susceptibles de fumer.

Cependant, a ajouté l’étude du CDC, « parce que les données sur l’orientation sexuelle ne sont pas collectées dans les systèmes de données Covid-19 existants, l’effet de Covid-19 sur les populations de minorités sexuelles est inconnu ».

L’année dernière, le député conservateur Crispin Blunt a soulevé la « manque de données sur les résultats pour la santé des personnes LGBT +, peut-être notamment en ce qui concerne l’intersectionnalité avec les personnes BAME en ce qui concerne Covid » lors d’un débat à la Chambre des communes sur l’impact disparate de virus au Royaume-Uni.





Lorsque Kemi Badenoch dit dans le hansard qu’il n’y a pas de problème, les gens pensent simplement qu’il n’y a pas de problème. Elle dit qu’il n’y a pas de données pour montrer un problème. C’est parce que personne n’a analysé les données. Elle confond pas de problème avec aucune donnée Catherine Mead

« Le déficit de données a été identifié dans le [2018] plan d’action LGBT », a-t-il ajouté. « Volonté [the minister] réengager le gouvernement à sécuriser les données, notamment en veillant à ce que les futures enquêtes de santé publique enregistrent des données sur les caractéristiques protégées ? »

En réponse, Kemi Badenoch, le ministre de l’Égalité, a déclaré : « Je lui rappelle simplement que nous examinons ceux qui ont été les plus touchés de manière disproportionnée et les plus vulnérables.

« Bien que nous n’ayons pas constaté que les groupes LGBT en particulier ont été touchés de manière disproportionnée, nous savons qu’ils sont perdants là où les services de santé n’étaient pas disponibles car ils ont dû fermer pour fournir d’autres services pour faire face à la pandémie ».

Soulignant les commentaires du ministre, le professeur Meads, qui mène des recherches sur la santé LGBT+ depuis 1992, a ajouté : « Je pense que nous venons d’être oubliés.

« Quand Kemi Badenoch dit dans le hansard qu’il n’y a pas de problème, les gens pensent simplement qu’il n’y a pas de problème. Elle dit qu’il n’y a pas de données pour montrer un problème. C’est parce que personne n’a analysé les données. Elle confond aucun problème avec aucune donnée.

« Et je pense qu’il y a un problème. Je pense que du point de vue LGBT, nous en avons souffert pendant des années et des années et des années où les gens ont supposé toutes sortes de choses à voir avec la santé de la population LGBT sans vérifier les données.

Lorsqu’on lui a demandé quel message elle enverrait au gouvernement, le professeur Meads a répondu : « Pouvons-nous s’il vous plaît avoir des données ?

Les impacts de la pandémie sur les personnes LGBT+ ont été explorés par des groupes non gouvernementaux, cependant, une enquête majeure publiée par la Fondation LGBT l’année dernière suggérant qu’il y avait une grave diminution du bien-être en santé mentale.

Le rapport de l’organisation, intitulé Hidden Figures, a également soulevé des questions concernant un potentiel d’augmentation des facteurs de risque associés au virus, mais a déclaré qu’en raison d’un manque de surveillance de routine, le véritable impact sur la santé « ne sera jamais connu ».

Rob Cookson, directeur général adjoint de la fondation, a déclaré L’indépendant que les personnes LGBT « subissent un large éventail d’inégalités en matière de santé au cours de leur vie et sont confrontées à un facteur de risque accru de virus ayant de graves implications pour la santé ».

« Ce niveau de besoin était déjà bien démontré avant la pandémie, mais le gouvernement et d’autres organismes de santé publique n’ont pas fait assez pour comprendre et agir sur les besoins des communautés LGBT pendant la pandémie », a-t-il ajouté.

Un porte-parole du ministère de la Santé et des Affaires sociales a déclaré: «Covid-19 est un virus mortel qui a affecté la vie de tout le monde au Royaume-Uni, avec un impact disproportionné sur certains groupes de personnes, en particulier ceux qui travaillent en première ligne et les rôles de soins.

« Le gouvernement surveille continuellement cet impact en examinant et en collectant un large éventail de données pour aider à éclairer notre réponse continue à la pandémie. »