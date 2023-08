Un ancien conseiller économique de la Maison Blanche affirme que de nouvelles hausses de la Fed sont à venir

WASHINGTON — Un ancien économiste de la Maison Blanche a déclaré mardi qu’il pensait que la Réserve fédérale augmenterait à nouveau les taux d’intérêt dans un contexte de hausse de l’inflation et des prix de l’énergie.

« La hausse revient », a déclaré Kevin Hassett, ancien président du Conseil des conseillers économiques sous le président Donald Trump, à l’émission « Squawk Box » de CNBC.

« Les chiffres de l’inflation vont surprendre à la hausse parce que les prix du gaz ont tellement augmenté et (…) nous nous attendons probablement à un résultat global (indice des prix à la consommation) d’environ 0,8 », a-t-il ajouté.

Hassett faisait référence à l’inflation globale, une mesure de l’inflation totale au sein de l’économie, y compris des produits comme l’alimentation et l’énergie. L’IPC a augmenté de 0,2 % pour le mois de juillet et de 3,2 % par rapport à l’année précédente. Bien que le taux annuel d’inflation globale ait été inférieur aux attentes, il a marqué une augmentation par rapport aux 3 % de juin, selon le Bureau of Labor Statistics des États-Unis.

Le président de la Fed, Jerome Powell, a averti la semaine dernière que les taux d’intérêt pourraient être à nouveau relevés pour ramener l’inflation à son objectif de 2 %. Le Comité fédéral de l’open market de la Fed a relevé les taux d’intérêt 11 fois depuis mars 2022.