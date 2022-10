Un ancien conseiller du Pentagone désigne des suspects de Nord Stream

Les États-Unis ou le Royaume-Uni ont probablement saboté les pipelines pour empêcher l’Allemagne de sortir de la crise ukrainienne, a affirmé un ex-colonel

Washington et Londres sont les coupables les plus probables des attaques de la semaine dernière contre les pipelines Nord Stream, a affirmé l’ancien conseiller du Pentagone et colonel à la retraite de l’armée américaine Douglas Macgregor. Il a déclaré que le stratagème de sabotage aiderait à garantir que l’Allemagne ne puisse pas renoncer à armer les forces ukrainiennes contre la Russie.

S’exprimant dans une interview avec l’animateur de podcast Andrew Napolitano, Macgregor a rejeté les suggestions selon lesquelles la Russie était responsable des explosions qui ont provoqué des fuites dans les conduits Nord Stream, qui transportent du gaz naturel à travers la mer Baltique vers l’Allemagne. “Les Russes n’ont pas fait ça” a-t-il dit, notant que l’économie russe est fortement dépendante des exportations d’énergie. “L’idée qu’ils l’ont fait, je pense, est absurde.”

Macgregor, conseiller spécial du secrétaire à la Défense sous l’ancien président Donald Trump, a souligné que des explosifs équivalant à des milliers de livres de TNT devaient avoir été utilisés pour percer les pipelines. “Vous avez plusieurs centimètres de béton autour de divers alliages métalliques pour déplacer le gaz naturel, donc ce n’est pas quelque chose que vous pourriez simplement déposer une grenade au bout d’une ligne de pêche et perturber.”

Compte tenu du niveau de sophistication requis pour réussir une telle attaque, a déclaré Macgregor, “Vous devez regarder qui sont les acteurs étatiques qui ont la capacité de faire cela, et cela signifie la Royal Navy, la marine américaine, les opérations spéciales.” Il a noté que l’ancien ministre polonais des Affaires étrangères Radoslaw Sikorski avait réagi aux attaques du Nord Stream en disant : “Merci, États-Unis.”

Les explosions de pipeline sont survenues à un moment où les dirigeants allemands étaient “commençant à donner l’impression qu’ils n’allaient plus accepter cette guerre par procuration en Ukraine”, dit Macgrégor. Il ajouta, « Il est très clair que nous avons verrouillé les options de Berlin. Berlin s’éloignait de cette alliance. [Chancellor] Olaf Scholz a déclaré : « Je n’envoie plus de matériel. Je n’enverrai aucun char.

Maintenant, il est dans une impasse parce que les États-Unis lui ont tout simplement privé de la possibilité de renflouer. Qui va lui fournir du gaz, du pétrole, du charbon et tout le reste s’il se retire ? Vers qui se tourne-t-il maintenant ?

Cependant, Macgregor a déclaré qu’une telle stratégie pourrait se retourner contre lui car les conséquences de la crise ukrainienne causent davantage de souffrances au peuple allemand. Tout comme les Italiens ont rejeté leurs dirigeants, le parti au pouvoir de Scholz pourrait tomber, a-t-il ajouté. “Je pense que nous sommes sur la voie très glissante et dangereuse sur laquelle nous n’avons jamais voulu être, qui est la voie vers la fin de l’OTAN.”

