Un ancien conseiller de Trump arrêté pour fraude au mur frontalier

Steve Bannon s’est rendu aux autorités de New York pour faire face au nouvel acte d’accusation

Steve Bannon, un podcasteur de droite populaire qui a déjà été conseiller de l’ancien président Donald Trump, a été arrêté pour plusieurs accusations liées à un stratagème de financement participatif, dans lequel il aurait escroqué des donateurs de l’argent destiné à un mur frontalier privé.

Bannon a été arrêté jeudi matin et traduit devant un tribunal de Manhattan, où il a plaidé non coupable des accusations, qui comprennent deux chefs d’accusation de blanchiment d’argent, deux chefs d’accusation de complot et un chef d’accusation de fraude. Il a ensuite été libéré sans caution, selon plusieurs médias.

Un acte d’accusation non scellé avant la comparution de Bannon a décrit les allégations portées contre lui, affirmant qu’il avait aidé à frauder des donateurs lors de son travail avec l’organisation “We Build the Wall”, une organisation à but non lucratif qui visait à collecter des fonds pour la construction d’une barrière privée. le long de la frontière américano-mexicaine. Au moment de la fraude présumée, Bannon était président du conseil consultatif du groupe.

Alors que la campagne a finalement rapporté quelque 25 millions de dollars, les procureurs affirment que Bannon a versé plus de 100 000 dollars au président du groupe, Brian Kolfage, malgré ses vœux répétés de ne pas accepter de salaire de l’organisation. Certains des paiements ont été organisés par l’intermédiaire d’entités tierces contrôlées par Bannon, selon l’acte d’accusation.

“La simple vérité est que c’est un crime de profiter du dos des donateurs en faisant de faux semblants”, Le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, a déclaré aux journalistes jeudi après avoir annoncé les accusations. “Nous sommes ici pour dire aujourd’hui d’une seule voix, à Manhattan et à New York, que vous serez tenu responsable d’avoir fraudé des donateurs.”

Bannon avait déjà fait face à des accusations similaires dans un acte d’accusation fédéral déposé en 2020, pour lequel il a également plaidé non coupable avant de recevoir une grâce de Trump. Cependant, les grâces présidentielles ne s’appliquent qu’aux accusations fédérales, ce qui signifie que les procureurs de New York peuvent poursuivre l’affaire de fraude annoncée jeudi.

L’ancien stratège de la Maison Blanche et assistant de campagne de Trump a été inculpé séparément pour outrage au Congrès et condamné en juillet après avoir refusé de comparaître devant les législateurs pour témoigner de l’émeute du 6 janvier 2021 au Capitole des États-Unis.