Un ancien commissaire aux bâtiments de New York se rend dans une affaire de corruption

NEW YORK (AP) — L’ancien responsable de la sécurité des bâtiments de la ville de New York a pris de l’argent liquide, des billets pour les New York Mets, une réduction sur un appartement de luxe et d’autres pots-de-vin d’un promoteur immobilier, d’un restaurateur et d’autres et les a remboursés avec des faveurs, ont déclaré les procureurs. Mercredi.

L’ancien commissaire aux bâtiments, Eric Ulrich, attendait sa mise en accusation pour corruption, complot et autres accusations ; six coaccusés ont été accusés de corruption. L’avocat de la défense, Sam Braverman, a déclaré qu’Ulrich avait l’intention de plaider non coupable.

En plus d’être chef des bâtiments du maire Eric Adams, Ulrich a été conseiller municipal et conseiller du maire lors du premier mandat. Le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, a accusé Ulrich dans une déclaration de « monétiser illégalement chaque rôle élu et nommé qu’il occupait au sein du gouvernement de la ville de New York ».

« À chaque tournant possible, il aurait utilisé ses postes financés par les contribuables en tant que conseiller municipal, puis conseiller principal du maire et enfin commissaire du ministère des Bâtiments pour remplir ses poches », a déclaré Bragg. Lui et Adams sont démocrates. Ulrich, qui a collecté des fonds pour la campagne d’Adams, est républicain.

Adams n’est accusé d’aucun acte répréhensible.

Ulrich a démissionné de son poste de commissaire aux bâtiments de la ville en novembre dernier, six mois après sa nomination, au milieu d’informations selon lesquelles il était interrogé par le parquet dans le cadre d’une enquête sur les jeux illégaux et le crime organisé.

L’enquête portait en partie sur la relation d’Ulrich avec un promoteur immobilier de Brooklyn, Kevin Caller. Les procureurs ont déclaré que Caller avait loué un appartement de luxe – avec des meubles et une place de parking gratuite – au commissaire aux bâtiments à un prix réduit en échange de faveurs politiques.

Parmi eux : essayer d’obtenir un changement de zonage qui correspondait aux projets de Caller pour une propriété du Queens et inciter à inspecter un immeuble d’appartements à faible revenu voisin, dans l’espoir qu’il serait libéré, selon les procureurs.

L’avocat de l’appelant, Benjamin Brafman, a déclaré que son client avait loué un appartement à Ulrich au prix du marché et n’avait jamais rien demandé en retour.

Ulrich a rejoint l’administration Adams en janvier 2022, d’abord en tant que conseiller principal, avant de prendre la direction de l’agence des bâtiments, un département qui applique les codes du bâtiment, délivre les permis et répond aux urgences structurelles dans une ville comptant plus d’un million de bâtiments.

Auparavant, Ulrich représentait un district du Queens au conseil municipal, remportant pour la première fois son siège lors d’une élection spéciale en 2009.

Alors qu’il siégeait au conseil, il a signalé au Conseil des conflits d’intérêts de la ville qu’il avait gagné entre 5 000 $ et 47 999 $ au jeu en 2015, a rapporté le Daily News.

Jake Offenhartz, Associated Press