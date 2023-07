Un ancien commandant russe de la mer Noire assassiné lors d’une course matinale

Un ancien commandant de sous-marin russe de la mer Noire accusé d’avoir tué des dizaines de personnes en Ukraine et blackballé par Kiev en tant que criminel de guerre présumé aurait été assassiné dans le sud de la Russie lors de sa course matinale lundi.

Stanislav Rzhitsky, 42 ans, a été abattu de sept balles alors qu’il courait dans un parc urbain vide vers 6 heures du matin dans la ville de Krasnodar, dans le sud de la Russie, à environ 230 km du pont de Kertch qui relie la Russie continentale à la péninsule de Crimée.

Des détails personnels concernant l’adresse et la photo du domicile de Rzhitsky avaient déjà été divulgués sur un site Web ukrainien connu sous le nom de Myrotvorets, qui signifierait « pacificateur », et sert de base de données non officielle remplie de personnes considérées comme des ennemis de l’Ukraine.

Mardi, sa photo sur le site avait été recouverte du mot « Liquidé » en lettres rouges, a rapporté Reuters.

Cependant, l’ancien commandant russe aurait pu exacerber la facilité avec laquelle les gens pouvaient accéder à ses allées et venues, car il aurait également publié son itinéraire et ses heures de course du matin sur une application, bien qu’il ne soit pas clair lequel.

Une chaîne russe Telegram connue sous le nom de Baza, qui aurait des liens avec les services de sécurité russes, a déclaré que l’application aurait pu être utilisée par le tueur pour suivre Rzhitsky, qui aurait démissionné de l’armée fin 2021 mais n’a pas été libéré jusqu’au mois d’août suivant.

L’agence ukrainienne de renseignement de la défense a publié mardi les détails du meurtre sur sa chaîne Telegram et a déclaré qu’un pistolet Makarov avait été utilisé pour tirer sept coups de feu sur le commandant.

« Suite à des blessures par balle, Rzytskyi est mort sur le coup », a indiqué l’agence GUR. « En raison de fortes pluies, le parc était désert, il n’y a donc aucun témoin qui pourrait fournir des détails ou identifier l’agresseur. »

L’Ukraine n’a pas assumé la responsabilité de la fusillade, bien qu’elle n’ait pas non plus précisé d’où elle avait tiré les informations.

La commission d’enquête russe a annoncé mardi avoir arrêté un homme d’une soixantaine d’années qui a été retrouvé en possession d’un pistolet et d’un silencieux.

L’autorité d’enquête de l’État a publié une vidéo montrant des hommes armés pénétrant par effraction dans une maison et détenant un homme en boxer.

Une chaîne de télégrammes dirigée par des individus pro-ukrainiens qui auraient prétendu avoir mené des centaines d’attaques de sabotage en Russie a allégué que Rzhitsky aurait été impliqué dans l’attaque lancée par un sous-marin de juillet 2022 contre la ville ukrainienne de Vinnytsia qui a tué au moins 23 personnes, dont une fillette de 4 ans.

Au moins deux autres Russes pro-guerre répertoriés dans la base de données Myrotvorets ont été tués en Russie depuis le début de la guerre en Ukraine il y a environ 17 mois, a constaté Reuters.

Reuters a contribué à ce rapport.