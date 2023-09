Un ancien commandant de Wagner arrêté en Norvège pour avoir tenté de fuir vers la Russie : rapport

Un ancien commandant du groupe Wagner qui a fui vers la Norvège en janvier dans l’espoir de demander l’asile a été arrêté parce qu’il était soupçonné d’avoir tenté de traverser la frontière russe, a déclaré son avocat.

L’arrestation de l’ex-mercenaire Andrey Medvedev intervient après sa condamnation en avril à 14 jours de prison pour conduite désordonnée et port d’une arme à air comprimé dans un lieu public, en raison de son rôle présumé dans une bagarre dans un bar à Oslo, la capitale norvégienne. Février.

Mais son avocat norvégien, Brynjulf ​​Risnes, a déclaré samedi à Reuters que la dernière détention de son client était le fruit d’un malentendu.

« Il était là-haut pour voir s’il pouvait trouver l’endroit où il avait traversé [into Norway in January]. Il a été arrêté alors qu’il se trouvait dans un taxi. Il n’a jamais été près de la frontière. . . . Il n’a jamais eu l’intention de traverser la frontière [into Russia] », a déclaré Risnes.

Lorsque Medvedev est entré pour la première fois en Norvège par la frontière arctique avec la Russie, il a fait valoir qu’il demandait l’asile parce qu’il craignait pour sa vie après avoir été témoin du meurtre et du traitement des prisonniers russes en Ukraine, selon Reuters.

Mais des mois plus tard, Medvedev a déclaré dans une vidéo YouTube qu’il souhaitait retourner dans son pays malgré les risques, a ajouté l’agence de presse.

Au cours du procès du début de cette année, le tribunal avait acquitté Medvedev des accusations de violences contre des policiers lors de son arrestation lors de la bagarre dans un bar.

Il a admis avoir résisté à son arrestation et craché lorsqu’on lui a mis les menottes, mais a nié avoir donné des coups de pied aux policiers, avait déclaré Risnes au cours de la procédure, selon l’Associated Press.

« C’est une très bonne chose qu’il ait été acquitté pour ce qui était le plus grave », a déclaré Risnes au journal norvégien Dagbladet après le verdict.

Medvedev a déclaré qu’il avait accepté de rejoindre le groupe Wagner de juillet à novembre 2022, mais qu’il l’avait quitté après que son contrat ait été prolongé sans son consentement. Il a déclaré qu’il était disposé à témoigner sur tout crime de guerre possible dont il aurait été témoin, bien qu’il ait nié avoir lui-même participé à de tels crimes.

La police norvégienne a déclaré vendredi dans un communiqué qu’elle avait arrêté un homme d’une vingtaine d’années pour avoir tenté de traverser illégalement la frontière avec la Russie, mais ne l’a pas identifié, rapporte Reuters.

Le fondateur du groupe Wagner, Eugène Prigojine, a été tué dans un accident d’avion en Russie le mois dernier.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.