Un ancien combattant vivant avec une douleur chronique depuis une décennie dit qu’il a dû apprendre à “passer à travers”

Paul Roos souffre de douleur chronique depuis 10 ans, résultat direct des blessures qu’il a subies alors qu’il servait comme officier d’infanterie dans les Forces armées canadiennes.

Roos, qui est également directeur des opérations du Centre d’excellence sur la douleur chronique pour les anciens combattants canadiens à Hamilton, en Ontario, affirme que la douleur chronique est une condition touchant environ 20 % des Canadiens. C’est une douleur qui persiste plus de trois mois après une blessure.

“Lorsque j’ai servi dans les Forces armées canadiennes, j’ai eu quelques blessures, et certaines d’entre elles ont des problèmes persistants, notamment des douleurs chroniques”, a déclaré Roos à CBC Hamilton.

“Dans les Forces armées canadiennes, nous avons constaté que les vétérans souffrent de douleur chronique deux fois plus que les Canadiens, c’est donc un taux d’environ 40 % des vétérans qui souffrent réellement de douleur chronique.”

Roos a servi pendant neuf ans dans les Forces armées canadiennes à partir de 2008, et sa douleur chronique a commencé en 2012 alors qu’il était encore en service actif.

Il a dit qu’il avait subi “une blessure due au surmenage” à la jambe gauche et au bras droit, “et quelques problèmes” au dos également.

“Un obstacle à l’activité”

Bien que ses blessures n’aient pas été “catastrophiques … ou quelque chose qui s’est passé dans une zone de guerre”, Roos a déclaré que sa capacité à effectuer des activités quotidiennes normales, y compris des exercices réguliers, avait été grandement affectée.

“Pour moi, mes blessures étaient toujours induites par l’activité, donc j’aurais toujours un niveau de douleur plus faible dans mon cou et mon dos, mais si j’essayais d’être plus actif, alors les niveaux de douleur augmenteraient, donc ça agirait comme un obstacle à l’activité physique habituelle », a-t-il déclaré.

“Cela agit vraiment comme une barrière parce que si vous arrêtez de faire de l’exercice, vos blessures s’aggravent généralement parce que vous n’utilisez plus votre corps. Mais si vous faites de l’exercice, vous devez faire face à un certain niveau de douleur et vous avez Je dois déterminer si cette douleur aggrave réellement les choses ou si c’est un niveau de douleur gérable.

“Donc, au fil du temps, il y a eu un certain nombre d’années où j’ai arrêté de faire de l’exercice simplement parce que cela causerait de la douleur”, a ajouté Roos.

Un médecin examine un patient souffrant de douleur chronique. Le Conseil consultatif des anciens combattants du Centre d’excellence affirme que la douleur chronique implique un ensemble complexe de facteurs physiques, cognitifs, émotionnels, sociaux et environnementaux. (Radio-Canada)

Roos a déclaré qu’il avait finalement rencontré un chiropraticien dans une clinique de la douleur qui était capable de réduire les niveaux de douleur et lui avait expliqué “quel est le niveau de douleur acceptable que vous devriez traverser et ce que vous ne devriez pas traverser”.

En mai 2020, le gouvernement fédéral a lancé le Centre d’excellence sur la douleur chronique pour les vétérans canadiens — une institution nationale de recherche qui travaille avec les vétérans et leurs familles — à la Faculté des sciences de la santé de l’Université McMaster.

Son mandat est de “construire un système de connaissances et de développer des thérapies de gestion de la douleur fondées sur des preuves qui façonneront l’avenir de la gestion de la douleur chronique d’abord par les vétérans”.

“Équipé de cette recherche, le Centre d’excellence offrira une formation et une éducation aux équipes de soins à travers le pays”, un communiqué de presse annonçant le centre dit. “Cela permettra aux vétérans d’accéder à des services de gestion de la douleur de haute qualité fondés sur des données probantes plus près de chez eux.”

La douleur chronique peut être très débilitante, en particulier pour les anciens combattants dont la douleur est souvent aggravée par une myriade de facteurs comme la santé mentale et émotionnelle après le service. – Tom Hoppe, vétéran militaire et président du CPCoE

Dans le budget de 2019, le gouvernement fédéral a annoncé un financement de 20,1 millions de dollars sur cinq ans d’Anciens Combattants Canada, dont 5 millions de dollars par année en cours pour établir le centre à l’Université McMaster, afin de mener des recherches sur des thérapies innovantes de gestion de la douleur.

Tom Hoppe, vétéran militaire et président du Conseil consultatif des anciens combattants du Centre d’excellence (CPCoE), affirme que la douleur chronique implique un ensemble complexe de facteurs physiques, cognitifs, émotionnels, sociaux et environnementaux.

“La douleur chronique peut être très débilitante, en particulier pour les anciens combattants dont la douleur est souvent aggravée par une myriade de facteurs tels que la santé mentale et émotionnelle après le service”, a déclaré Hoppe.

« Pour certains anciens combattants, une meilleure compréhension de l’impact de la douleur chronique sur leur vie leur permettra d’apporter des changements pour améliorer leur bien-être et d’utiliser les avantages de leur traitement pour mieux gérer leur douleur. Pour d’autres anciens combattants, un niveau de soins plus élevé est requis. .”

Recherche récente du gouvernement du Canada ont constaté que les anciens combattants sont deux fois plus susceptibles de souffrir de douleur chronique que les autres membres de la population canadienne. De plus, 50 % des femmes vétérans souffrent de douleur chronique et 63 % des vétérans diagnostiqués avec une douleur chronique ont des problèmes de santé mentale associés.

“Notre travail au CPCoE consiste à venir aux côtés des anciens combattants souffrant de douleur chronique et à offrir des ressources et une éducation, mais aussi une communauté et des encouragements à continuer à persévérer”, a déclaré Hoppe.

Dr Norm Buckley, directeur médical de la DeGroote Pain Clinic, Hamilton Health Sciences. (Soumis par Norm Buckley)

Le Dr Norm Buckley, directeur médical de la DeGroote Pain Clinic à Hamilton Health Sciences, dit qu’ils voient environ 70 anciens combattants par an dans leur programme intensif et environ 20 000 visites de patients par an, ce qui se traduit par environ 4 000 patients uniques.

“La majeure partie des patients viennent de notre zone de référence, où en tant que clinique de la douleur de référence pour les soins tertiaires, notre zone de référence s’étend de Niagara Falls jusqu’au nord de Guelph, et nous en recevons d’un peu plus loin”, a déclaré Buckley à CBC Hamilton.

“Les anciens combattants référés au programme intensif viennent en fait de partout au pays.”

Les personnes qui souffrent de douleur chronique et qui commencent à être restreintes dans leurs activités peuvent connaître une rupture des relations sociales. – Dr Norm Buckley, directeur médical, DeGroote Pain Clinic

Buckley dit qu’il y a des aspects psychologiques et sociaux à la douleur, qui doivent tous deux être pris en compte pour assurer le succès des patients.

“La partie psychologique a à voir avec la façon dont les gens apprennent, la façon dont les gens se remettent d’une maladie”, a-t-il déclaré.

“Le volet social, les personnes qui souffrent de douleur chronique et qui commencent à être restreintes dans leurs activités peuvent connaître une rupture des relations sociales. Il peut y avoir une incapacité à aller travailler, une incapacité, vous savez, à s’adonner à des activités de loisirs. Elles peuvent, parce qu’elles se sentir moche tout le temps… arrêtez d’interagir avec les gens et vos relations sociales s’effondrent.”

Pendant ce temps, Buckley dit que la validation de la douleur fait partie du processus.

“L’un des défis de la douleur est qu’elle n’est pas mesurable… [and] certains patients se sentent comme si personne ne les croyait, et une partie du processus consiste donc à valider leur expérience de la douleur », a-t-il déclaré.

Buckley, qui est également directeur scientifique de l’Institut Michael G. DeGroote pour la recherche et les soins de la douleur, déclare que dans leur programme intensif de gestion de la douleur, le succès ressemble à la récupération d’une quantité importante de fonctions.

“Un de nos anciens combattants parle de pouvoir emmener ses enfants au pays des merveilles du Canada, de suivre son rythme tout au long de la journée, de se reposer de manière appropriée, mais également de bénéficier du fait qu’en se réactivant, il a développé plus d’endurance et est donc beaucoup plus conscient des implications de ses problèmes de douleur chronique, mais capable de reprendre une vie plus fonctionnelle, sociale et personnelle », a-t-il déclaré.

“Ainsi, souvent, le succès donne l’impression que les gens comprennent ce qui se passe, développent une sorte de régime stable de médicaments et/ou d’activités et au moins ne se détériorent pas davantage et ont peut-être une meilleure humeur et une meilleure qualité de vie.”

Les participants au tout premier Military Veterans Alpine Challenge se sont lancés dans une randonnée de sept kilomètres à Whistler, en Colombie-Britannique, le samedi 27 août, pour sensibiliser le public à la douleur chronique. (Soumis par Oliveah Numan)

Sensibilisation au problème de la douleur chronique

Le mois dernier, Roos s’est joint à d’autres anciens combattants lors d’une randonnée pour sensibiliser le public au problème de la douleur chronique.

Le tout premier Military Veterans Alpine Challenge – une randonnée de sept kilomètres accessible par hélicoptère – a eu lieu à Whistler, en Colombie-Britannique, le 27 août.

Roos a déclaré que la randonnée s’est concentrée sur les idées d’espoir, de camaraderie, de réussite et de défi, ajoutant que ces thèmes résonnent avec les anciens combattants et aident à créer des parallèles entre la vie pendant et après le service, fournissant finalement une stratégie pour vivre la vie avec un sens renouvelé du but.

“L’Alpine Challenge a fourni aux participants individuels un objectif pour lequel travailler et une raison de se mettre au défi”, a déclaré Roos.

“Le point culminant, avec mon expérience, a été le sentiment renouvelé de camaraderie entre tous ceux qui ont participé.”