Un ancien combattant d’un club de strip-tease vend des peintures de célébrités pour beaucoup d’argent

Célébrités



Les portraits de célébrités ont amené Lincoln Townley à passer de la nuit dans le parc à la conduite dans une Maserati et à gagner des millions.

David Rose/Shutterstock

Lincoln Townley est passé d’une vie miteuse de drogue et de strip-teaseuses à la réalisation de portraits de Jody Foster et bavarder avec Michael Caine.

Peintures de célébrités de Townley – en plus Foster et Caine, il a capturé des gens comme Brad Pitt, Samuel L. Jackson, Muhammad Ali, Lady Gaga, Matt Damon et d’autres – se vendent pour des centaines de milliers de dollars. Caine l’a un jour appelé « le prochain Andy Warhol ».

Son travail sera exposé jeudi soir à l’hôtel Fairmont de Los Angeles, mais sa vie était autrefois loin d’être glamour.

Après la faillite d’un emploi dans le secteur des transports, Townley s’est vu proposer un poste pour le magnat du club de strip-tease londonien Peter Stringfellow en 2007.. Chargé d’attirer des flambeurs excités, il n’a que trop bien pris la vie. Comme ses clients, dont beaucoup travaillent dans le secteur bancaire, il a développé un goût prononcé pour l’alcool et la cocaïne.

“Cela avait beaucoup à voir avec le fait d’essayer de rester éveillé”, a déclaré Townley, 51 ans, au Post depuis sa chambre d’hôtel au Tony Sunset Marquis Hotel à West Hollywood. « J’avais 35 ou 36 ans et je fréquentais des filles de 20 ans dans le club. Après le travail, je fréquentais de nombreuses boîtes de nuit et des lock-ins » – ainsi nommés parce qu’ils restaient ouverts après les heures normales et fermaient la porte d’entrée pour tenir les autorités à distance. «J’étais entouré de cocaïne et j’aimais vraiment ça.»

Des peintures comme celle de Jody Foster sont vendues aux enchères à des fins caritatives. D’autres, en revanche, se vendent des centaines de milliers de dollars et l’artiste Lincoln Townley conserve l’essentiel de l’argent car il évite les galeristes. Kevork Djansezian/BAFTA LA

Kate Blanchett pose aux côtés du genre d’art qui a fait passer Lincoln Townley des haillons à la richesse. Getty Images pour BAFTA LA

Brad Pitt est l’un des nombreux grands noms que Lincoln Townley a peints. Avec l’aimable autorisation de Lincoln Townley

Le sexe venait avec la drogue et il n’hésitait pas à se rendre aux toilettes pour des petits coups rapides. “Une nuit, j’étais dans des toilettes pour handicapés, je l’ai fait sur l’évier », se souvient-il. “J’ai mis trop de pression sur l’évier et tout s’est détaché.”

Quand il ne baisait pas, il se battait souvent. « Je me retrouvais dans de nombreuses bagarres et j’étais bien connu de la police locale. J’aurais fini mort ou tué quelqu’un si j’avais continué ainsi.

Il peignait également pendant son temps libre, réalisant des œuvres troublantes représentant des visages infernaux avec de profondes couches d’huile, inspirées par Francis Bacon et ses clients du club de strip-tease : « J’étais fasciné par eux et par leur capacité à rester dehors toute la nuit et à entrer directement. travailler.”

Samuel L. Jackson pose à côté d’une peinture de Lincoln Townley le représentant qui sera mise aux enchères pour une œuvre caritative. Kevork Djansezian/BAFTA LA

Lincoln Townley a capturé Lady Gaga sur toile. Avec l’aimable autorisation de Lincoln Townley

Lincoln Townley et Dick Van Dyke posant aux côtés d’un portrait de l’acteur. Townley crée les images sur la base de photos existantes des acteurs et actrices plutôt que par le biais de séances en direct. Kevork Djansezian/BAFTA LA

Il s’est tourné vers de plus en plus de cocaïne pour faire de même.

Un soir, alors qu’il faisait la fête autour d’un restaurant appelé Jet Black – « il ouvrait à 5 heures du matin », se souvient Townley – il rencontra la star de la télévision britannique Denise Welch. « Denise est revenue chez moi ; des appels au butin ont suivi », a déclaré Townley, ajoutant que lui et l’habitué de « Coronation » sont finalement devenus un objet. «Nous sommes devenus publics. Denise était célèbre et ses amis étaient horrifiés.

Townley était hors de contrôle. Stringfellow l’a renvoyé et lui a donné quelques conseils : « Pensez à ce que vous pourriez accomplir dans la vie si vous étiez sobre. »

Pas encore prêt à écouter, Townley se souvient : « Je n’avais pas d’argent et je n’avais pas d’appartement. J’ai dormi deux nuits à Green Park, à Londres. C’était le point le plus bas.

En 2011, Welch lui a lancé un ultimatum : soyez abstinent ou elle passerait à autre chose.

Lincoln Townley posant avec son travail. Une version de gauche a été achetée par Ricky Gervais. Kevork Djansezian/BAFTA LA

Il a choisi le premier. Deux ans plus tard, lui et Welch se sont mariés, Simon & Schuster a publié ses mémoires sur ce qu’il appelle ses « années folles » et il a pris son art au sérieux.

Son premier portrait de célébrité, celui de Russell Brand, a été vendu aux enchères à des fins caritatives en 2013 pour 20 000 $.

Il a été nommé artiste en résidence pour les British Academy Film Awards (BAFTA), réalisant des portraits d’acteurs tels que Caine, Kenneth Branagh et Claire Foy, qui sont vendus à des fins caritatives par l’intermédiaire de l’organisation.

Caine et Ricky Gervais ont tous deux acheté leurs propres portraits, a déclaré Towney. «C’est chez lui à Hampstead. Je l’ai livré là-bas moi-même », a-t-il déclaré à propos de Gervais.

Damian Lewis a l’air satisfait de son image. Getty Images pour BAFTA LA

L’artiste autodidacte évite les galeries – « Je ne veux pas donner à quelqu’un 50 % de mon argent », a-t-il déclaré – et affirme avoir gagné des millions grâce à son travail, en le vendant directement à une coterie de riches collectionneurs et via Sotheby’s. . Basé au Royaume-Uni et toujours marié à Welch, il travaille dans une Lamborghini.

En repensant à tout ce qu’il a vécu et à la façon dont les choses ont évolué, le lutteur du club de strip-tease devenu artiste très demandé s’émerveille de tout cela. Il travaille actuellement sur un portrait de Tom Cruise après avoir discuté avec la star lors de la fête du 90e anniversaire de Caine. Il s’envolera bientôt pour Bruxelles pour rencontrer des collectionneurs, puis se rendra à Zurich et se rendra à la Biennale de Venise où son travail sera exposé plus tard cette année..

«Ma vie, c’est un peu comme ‘Survivor’», a-t-il déclaré. “Le fait que je sois toujours là est incroyable.”











Charger plus…









#isDisplay

/isDisplay#isAniviewVideo



/isAniviewVideo#isSRVideo



/isSRVideo