Un ancien clip refait surface de la rencontre terrifiante d’un homme avec un requin par mauvaise visibilité

Être en contact étroit avec ce qui est considéré comme l’une des créatures les plus meurtrières de l’océan exploré augmente un peu la peur. La raison pour laquelle nous disons cela est qu’une vieille vidéo a refait surface sur les réseaux sociaux où un homme a eu une rencontre si proche d’un requin que c’était forcément moins confortable. Le clip montrait que les conditions de visibilité étaient déjà mauvaises au départ. Sorti de nulle part, un requin apparaît juste derrière le plongeur. La créature aquatique se cogne contre la tête du plongeur avant de disparaître hors champ. Jetez un oeil à la vidéo ici:

Les utilisateurs des médias sociaux ont remarqué à quel point la situation était terrifiante. Beaucoup ont mentionné qu’ils n’auraient pas pu rester calmes dans une rencontre aussi rapprochée. D’autres ont dit que le plongeur était obligé de rencontrer des créatures aquatiques lorsqu’il était sur leur territoire pour commencer. Un utilisateur de Twitter a écrit : “En tant que plongeur, je sais à quel point il peut être effrayant de rencontrer une énorme créature sous l’eau, même s’il ne s’agit que d’un gentil requin-baleine inoffensif.”

en tant que plongeur, je sais à quel point cela peut être effrayant de rencontrer une énorme créature sous l’eau, même si ce n’est qu’un gentil requin baleine inoffensif.— Wei Ren 🇺🇦💙💛 (@WR1111F) 26 janvier 2023

Un autre utilisateur a tweeté: “C’est étrangement une interprétation réelle d’une scène dans la version romancée de Jaws 2.”

C’est étrangement une interprétation réelle d’une scène dans la version romancée de Jaws 2.— B Harrison Smith (@HarrisonSmith85) 26 janvier 2023

“C’est exactement ce que je pense qu’il se passera quand je me retournerai dans une piscine ordinaire”, lit-on dans un tweet.

C’est exactement ce que je pense qu’il se passera quand je me retournerai dans une piscine ordinaire— Behdad Sami (@iambdsami) 27 janvier 2023

Malgré leur réputation mortelle, selon le National Ocean Service des États-Unis, il n’y a qu’une douzaine d’espèces de requins sur plus de 300 qui ont été impliquées dans des attaques humaines. En effet, les requins ont évolué des millions d’années avant même que les humains n’existent. Cela fait que les humains ne font pas partie de leur alimentation normale. Ces créatures aquatiques sont connues pour attaquer les humains lorsqu’ils sont confus ou curieux. Si cet être curieux voit un humain barboter dans l’eau, il peut essayer d’enquêter. Sans intention, cela pourrait conduire à une attaque. Les attaques de requins par des humains sont plus probables que l’inverse. La surpêche a menacé certaines populations de requins. Ces créatures sont particulièrement recherchées pour leur viande, leurs organes internes, leur peau et leurs nageoires. Les requins sont chassés afin de fabriquer une myriade de produits. Ceux-ci incluent la soupe aux ailerons de requin, les lubrifiants et le cuir.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici