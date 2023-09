Un ancien cheval de course courant à grande vitesse avant de tomber vu par près de 5 millions de personnes

Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montrant un ancien cheval de course traversant un champ à toute vitesse, pour ensuite glisser et tomber sur une petite colline, a choqué les internautes sur Internet.

Le moment viral a été vu par près de 5 millions d’internautes depuis son partage le 16 septembre. Le clip montre le cheval galopant à grande vitesse à travers la campagne aride australienne avant de tomber. Les téléspectateurs ont été ravis et amusés de voir que l’animal s’est simplement relevé et a continué à sprinter sur le terrain, quelques secondes après avoir subi la grande chute.

La vidéo a été tournée dans une ferme agricole de la Sunshine Coast, en Australie. Le créateur du clip, qui s’appelle @jojo_jmh sur TikTok, a partagé dans la section commentaires de la publication que le cheval courait parce qu’il avait été appelé pour le petit-déjeuner. Ils ont également informé les téléspectateurs inquiets que, malgré l’aspect extrême de la chute du cheval, l’animal ne s’est pas du tout blessé au cours du processus.

Pet Keen affirme que l’Australie abrite un chiffre estimé à plus d’un million de chevaux, dont beaucoup seront d’anciens champions de course. La British Horseracing Authority écrit en ligne que, longtemps après la fin de leur carrière de coureur, ces chevaux sont toujours soignés ou utilisés pour l’élevage.

« Une fois leur carrière de course terminée, bon nombre des meilleurs chevaux seront mis à la retraite pour élever la prochaine génération de chevaux de course. Cependant, les pur-sang sont des créatures polyvalentes et très intelligentes qui peuvent bien s’adapter à une reconversion en dehors des courses », écrit l’organisation en ligne.

Un cheval mâche l’herbe dans un champ. Une vidéo virale montrant un ancien équidé de course tombant a été vue par près de 5 millions d’utilisateurs de TikTok.

Que disent les commentaires ?

Depuis qu’il a été partagé sur la plateforme de médias sociaux, le clip de la publication TikTok a été aimé par plus de 475 000 utilisateurs et commenté plus de 7 200 fois. De nombreux téléspectateurs ont partagé à la fois leur amusement face à ce moment viral et leur inquiétude pour le cheval tombé dans la section commentaires de la publication.

Un utilisateur a posté sous la vidéo : « Comme s’il payait ses propres factures vétérinaires ! »

« La façon dont il s’est relevé et a recommencé à courir », a ajouté un deuxième.

« C’est comme ça que tout le côté est arraché de la feuille de toit », a expliqué un troisième utilisateur.

Un quatrième téléspectateur a commenté : « Il se lève et continue de courir comme si de rien n’était. »

Semaine d’actualités a contacté @jojo_jmh pour un commentaire via TikTok.

