Un ancien chef du renseignement nommé prochain Premier ministre néerlandais

« La mesure que je prends maintenant est inattendue mais pas illogique », a déclaré M. Schoof aux journalistes lors d’une conférence de presse mardi à La Haye, affirmant qu’il voulait être un Premier ministre pour tous les Néerlandais.

Sa sélection intervient près de deux semaines après que les quatre partis de droite, qui détiennent ensemble une majorité de 88 sièges sur les 150 sièges de la Chambre des représentants, se sont mis d’accord sur un accord préliminaire pour former un gouvernement après des mois de négociations déclenchées par un résultat surprise des élections de novembre. .

Geert Wilders, un leader populiste de longue date connu pour ses positions anti-musulmanes, a choqué le système politique néerlandais lorsque son parti a remporté la plus grande part des voix. Mais son parti devait encore former une coalition pour gouverner, et après l’impasse des négociations, M. Wilders a déclaré en mars qu’il ne deviendrait pas Premier ministre, dans le but d’augmenter les chances de former une coalition de droite. Les dirigeants des trois autres partis ont accepté de faire de même et se sont exclus de la plus haute fonction politique du pays.

Les négociations de coalition mettaient en vedette M. Wilders et son Parti pour la liberté ; le Parti populaire pour la liberté et la démocratie, un parti de centre-droit qui gouverne le pays depuis 13 ans ; Nouveau Contrat Social, un nouveau parti centriste ; et le Farmer Citizen Movement, un parti populiste pro-agriculteur.

En la personne de M. Schoof, les quatre partis semblent avoir trouvé ce qu’ils espèrent être un leader neutre pour aider à résoudre des questions épineuses telles que la politique migratoire et la pénurie de logements dans le pays.