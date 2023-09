Un ancien chef du Mossad affirme qu’Israël applique un système d’apartheid en Cisjordanie

HERZLIYA, Israël (AP) — Un ancien chef de l’agence de renseignement israélienne du Mossad a déclaré mercredi à l’Associated Press qu’Israël appliquait un système d’apartheid en Cisjordanie, rejoignant une liste restreinte mais croissante de responsables à la retraite pour soutenir une idée qui reste largement d’actualité. les marges du discours israélien et de la diplomatie internationale.

Tamir Pardo devient le dernier ancien haut responsable à avoir conclu que le traitement réservé par Israël aux Palestiniens en Cisjordanie équivaut à de l’apartheid, une référence au système de séparation raciale en Afrique du Sud qui a pris fin en 1994.

Des groupes de défense des droits de l’homme de premier plan en Israël et à l’étranger ainsi que des Palestiniens ont accusé Israël et ses 56 années d’occupation de la Cisjordanie de se transformer en un système d’apartheid qui, selon eux, donne aux Palestiniens un statut de seconde classe et est conçu pour maintenir l’hégémonie juive du Jourdain jusqu’au Mer Méditerranée.

Une poignée d’anciens dirigeants, diplomates et agents de sécurité israéliens ont averti qu’Israël risquait de devenir un État d’apartheid, mais le langage de Pardo était encore plus direct.

« Il y a un État d’apartheid ici », a déclaré Tamir Pardo dans une interview. « Dans un territoire où deux personnes sont jugées selon deux systèmes juridiques, c’est un État d’apartheid. »

Compte tenu du parcours de Pardo, ces commentaires ont un poids particulier dans un Israël obsédé par la sécurité.

Pardo, qui a dirigé l’agence d’espionnage clandestine israélienne de 2011 à 2016, n’a pas voulu dire s’il partageait les mêmes convictions lorsqu’il dirigeait le Mossad. Mais il a déclaré qu’il pensait que l’un des problèmes les plus urgents du pays figurait celui des Palestiniens – au-dessus du programme nucléaire iranien, considéré par le Premier ministre Benjamin Netanyahu comme une menace existentielle.

Pardo a déclaré qu’en tant que chef du Mossad, il avait averti à plusieurs reprises Netanyahu qu’il devait décider quelles étaient les frontières d’Israël, sous peine de risquer la destruction d’un État pour les Juifs.

Au cours de la dernière année, Pardo est devenu un critique virulent de Netanyahu et des efforts de son gouvernement pour remodeler le système judiciaire, accusant son ancien patron de mesures qui, selon lui, conduiraient Israël à devenir une dictature. Son évaluation franche de l’occupation militaire israélienne est rare parmi les dirigeants du mouvement populaire de protestation contre la refonte judiciaire, qui a largement évité de parler de l’occupation, craignant qu’elle ne fasse fuir davantage de partisans nationalistes.

Les remarques de Pardo et la refonte interviennent alors que le gouvernement d’extrême droite israélien, composé de partis ultranationalistes favorables à l’annexion de la Cisjordanie, s’efforce de consolider l’emprise d’Israël sur le territoire. Certains ministres se sont engagés à doubler le nombre de colons vivant actuellement en Cisjordanie, qui s’élève à un demi-million.

Dans l’Afrique du Sud de l’apartheid, un système basé sur la suprématie blanche et la ségrégation raciale était en place de 1948 à 1994. Les groupes de défense des droits ont fondé leurs conclusions sur Israël sur des conventions internationales comme le Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Il définit l’apartheid comme « un régime institutionnalisé d’oppression et de domination systématique d’un groupe racial sur tout autre groupe racial ».

Pardo a déclaré que les citoyens israéliens peuvent monter dans une voiture et conduire où ils veulent, à l’exception de la bande de Gaza sous blocus, mais que les Palestiniens ne peuvent pas conduire partout. Il a déclaré que ses opinions sur le système en Cisjordanie n’étaient « pas extrêmes. C’est un fait. »

Les Israéliens n’ont pas le droit d’entrer dans les zones palestiniennes de Cisjordanie, mais peuvent traverser Israël et les 60 % de Cisjordanie contrôlés par Israël. Les Palestiniens ont besoin d’une autorisation d’Israël pour entrer dans le pays et doivent souvent passer par des points de contrôle militaires pour se déplacer en Cisjordanie.

Les groupes de défense des droits dénoncent les politiques discriminatoires en Israël et dans Jérusalem-Est annexée, le blocus israélien de la bande de Gaza, dirigée par le groupe militant du Hamas depuis 2007, et son occupation de la Cisjordanie. Israël exerce un contrôle global sur le territoire, maintient un système juridique à deux vitesses et construit et agrandit des colonies juives que la plupart de la communauté internationale considère comme illégales.

Israël rejette toute allégation d’apartheid et affirme que ses propres citoyens arabes jouissent de droits égaux. Israël a accordé une autonomie limitée à l’Autorité palestinienne internationalement reconnue, basée en Cisjordanie, au plus fort du processus de paix dans les années 1990 et a retiré ses soldats et ses colons de Gaza en 2005. Il affirme que la Cisjordanie est un territoire contesté et que son sort devrait être déterminé lors de négociations.

Pardo a averti que si Israël ne fixait pas de frontières entre lui et les Palestiniens, l’existence d’Israël en tant qu’État juif serait en danger.

Les experts prédisent que les Arabes seront plus nombreux que les Juifs en Israël, ainsi que dans les zones conquises en 1967 – la Cisjordanie, la bande de Gaza et Jérusalem-Est. La poursuite de l’occupation pourrait contraindre Israël à un choix difficile : officialiser le régime de la minorité juive sur les Palestiniens privés de leurs droits – ou leur donner le droit de vote et potentiellement mettre fin au rêve sioniste d’une patrie juive dans la Palestine historique.

« Israël doit décider ce qu’il veut. Un pays qui n’a pas de frontières n’a pas de frontières », a déclaré Pardo.

Tia Goldenberg, Associated Press