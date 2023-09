Un ancien chef du Mossad affirme qu’Israël applique un système d’apartheid aux Palestiniens

Israël a rejeté avec colère l’étiquette « d’apartheid » pour son approche envers les Palestiniens.

Un ancien chef de son agence de renseignement affirme que c’est une description exacte.

Tamir Pardo rejoint d’autres anciens responsables qui ont soutenu l’idée.

Un ancien chef de l’agence de renseignement israélienne, le Mossad, a déclaré que le pays appliquait un système d’apartheid contre les Palestiniens en Cisjordanie occupée.

Tamir Pardo est devenu le dernier ancien haut responsable israélien à affirmer que le traitement réservé aux Palestiniens par Israël équivaut à de l’apartheid.

« Il y a un État d’apartheid ici », a déclaré Pardo dans une interview accordée à l’agence de presse Associated Press, publiée mercredi.

« Dans un territoire où deux personnes sont jugées selon deux systèmes juridiques, c’est un État d’apartheid », a déclaré Pardo, rejoignant une liste restreinte mais croissante de responsables à la retraite pour soutenir une idée qui reste largement en marge du discours israélien et de la diplomatie internationale, mais est de plus en plus acceptée dans les cercles des droits de l’homme.

Compte tenu du parcours de Pardo, ces commentaires ont un poids particulier dans un Israël obsédé par la sécurité.

Pardo, qui a dirigé l’agence de renseignement israélienne de 2011 à 2016, n’a pas voulu dire s’il partageait les mêmes convictions lorsqu’il dirigeait le Mossad.

L’ancien chef des services secrets a déclaré qu’il estimait que la question des Palestiniens figurait parmi les problèmes les plus urgents du pays, au-delà du programme nucléaire iranien, considéré par le Premier ministre Benjamin Netanyahu comme une menace existentielle.

Pardo a déclaré qu’en tant que chef du Mossad, il avait averti à plusieurs reprises Netanyahu qu’il devait décider quelles étaient les frontières d’Israël sous peine de risquer la destruction d’un État pour les Juifs.

« Israël doit décider ce qu’il veut. Un pays qui n’a pas de frontières n’a pas de frontières », a déclaré Pardo.

En réponse aux commentaires de Pardo, le parti Likoud de Netanyahu a déclaré que l’ancien chef du Mossad « devrait avoir honte ».

« Au lieu de défendre Israël et l’armée israélienne, Pardo calomnie Israël », peut-on lire.

Pardo a critiqué les tentatives du gouvernement Netanyahu de faire adopter une refonte judiciaire cette année. Le gouvernement a mis en œuvre ce projet, malgré les protestations massives de l’opposition.

Un système d’oppression

Les groupes de défense des droits dénoncent les politiques discriminatoires en Israël et à Jérusalem-Est occupée, le blocus israélien de la bande de Gaza, dirigée par le groupe Hamas depuis 2007, et l’occupation de la Cisjordanie.

Israël exerce un contrôle global sur le territoire, maintient un système juridique à deux vitesses et construit et étend des colonies juives illégales.

L’année dernière, le groupe de défense des droits Amnesty a appelé à ce qu’Israël soit tenu responsable de la perpétration du « crime d’apartheid contre les Palestiniens », ajoutant qu’il les traitait comme « un groupe racial inférieur ».

Dans une enquête accablante, l’association de défense des droits de l’homme a détaillé comment les autorités israéliennes ont appliqué un système d’oppression et de domination contre les Palestiniens.

« Ce système est maintenu par des violations qu’Amnesty International considère comme constituant l’apartheid comme un crime contre l’humanité », a déclaré le groupe dans un communiqué.

Israël rejette toute allégation d’apartheid et affirme que les citoyens palestiniens d’Israël jouissent de droits égaux, tout en qualifiant le traitement des Palestiniens de Cisjordanie de nécessité pour des raisons de sécurité.

Itamar Ben-Gvir, un ministre d’extrême droite qui vit dans une colonie illégale, a déclaré en août à la télévision israélienne que son droit à la liberté de mouvement était « plus important » que la liberté de mouvement pour les Palestiniens.

En 2017, un rapport des Nations Unies accusait Israël d’avoir établi « un régime d’apartheid qui opprime et domine le peuple palestinien dans son ensemble ».

L’année dernière, l’Afrique du Sud a demandé qu’Israël soit déclaré « État d’apartheid ».

« En tant que Sud-Africains opprimés, nous avons vécu directement les effets de l’inégalité raciale, de la discrimination et du déni et nous ne pouvons pas rester les bras croisés pendant qu’une autre génération de Palestiniens [is] laissés pour compte », a déclaré Naledi Pandor, ministre sud-africaine des relations internationales et de la coopération.