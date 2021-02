Les archéologues jaillissent après qu’une «découverte extraordinaire» d’un char parfaitement conservé sans «aucun parallèle en Italie jusqu’à présent» ait été faite à Pompéi.

La «découverte exceptionnelle» a déjà été décrite par un expert du monde antique comme l’équivalent de la découverte d’une voiture de sport de l’époque romaine.

«Bon nombre des véhicules dont j’avais parlé auparavant … sont votre break ou véhicule standard pour emmener les enfants au football. Ceci est une Lamborghini. Il s’agit d’une voiture tout à fait raffinée, « a déclaré Eric Poehler, professeur de classiques à l’Université du Massachusetts à Amherst.

Le char est doté de quatre roues en fer, avec un bras et des dossiers en métal luxueux, et un siège confortable pour deux personnes, le tout orné de composants en fer, et de belles décorations en bronze et en étain représentant des satyres, des nymphes et des cupidons.

Le char a réussi à survivre dans un état aussi parfait qu’il était stocké dans un portique qui le protégeait à la fois de l’éruption du Vésuve qui a enterré Pompéi il y a près de 2000 ans, et de celles des siècles suivants. Au cours de cette éruption initiale, les murs et le plafond du portique se sont effondrés et ont rempli le site de cendres volcaniques.

Au fil des siècles, des pillards et des pilleurs de tombes avaient creusé des tunnels dans la zone, située à quelque 23 km au sud-est de Naples, mais avaient réussi à éviter de creuser à l’endroit exact où le char de la « voiture de sport » était stocké.

Depuis sa découverte le 7 janvier, les archéologues ont entrepris des semaines de travail minutieux sur le site du patrimoine mondial de l’Unesco pour dévoiler le Lambo ‘perdu depuis longtemps. L’équipe de Pompéi a utilisé des techniques spécialisées pour l’enlever sans l’endommager ni endommager ses environs car, compte tenu du nombre de trésors que la ville perdue jette encore à ce jour, ce n’est peut-être pas le dernier.

