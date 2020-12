Un homme de Virginie qui s’est présenté sans succès au Congrès en 2018 et a admis être un pédophile et un suprémaciste blanc a été arrêté pour avoir kidnappé une fille de 12 ans, selon les autorités locales.

Nathan Daniel Larson, 40 ans, a été arrêté la semaine dernière à Denver lors d’une escale aérienne depuis Fresno, en Californie, selon le département du shérif du comté de Fresno. Larson était en route pour la Virginie avec une fille de 12 ans qu’il a rencontrée sur les réseaux sociaux, ont indiqué les autorités. La jeune fille n’a pas été blessée et a retrouvé sa famille.

« Ce cas particulier est extrêmement inquiétant », a déclaré le shérif du comté de Fresno, Margaret Mims, lors d’une conférence de presse samedi. « Très vaste à travers notre nation. »

Les autorités de Fresno ont reçu un rapport selon lequel une fillette de 12 ans avait disparu le 14 décembre. Les autorités ont rapidement appris que la jeune fille avait peut-être été forcée de s’enfuir avec un homme plus âgé pour prendre un vol de fond depuis l’aéroport international de Fresno Yosemite à destination de Virginie.

«Les gens ne veulent pas en parler»:Les rapports faisant état d’enfants exploités en ligne ont augmenté au milieu de la pandémie de coronavirus

Les enquêteurs ont appris que Larson aurait convaincu la jeune fille de se faufiler hors de chez elle vers 2 heures du matin et l’avait forcée à porter une longue perruque à l’aéroport.

« Il lui a également dit d’agir comme si elle était handicapée et incapable de parler pour s’assurer qu’elle ne converserait avec personne à l’aéroport en montant dans l’avion », ont déclaré les autorités dans un communiqué de presse.

Les détectives ont fouillé le domicile de Larson en Virginie et ont trouvé des appareils électroniques qui ont révélé qu’il dirigeait un site Web qui encourage la pédophilie et le viol d’enfants, ont déclaré les autorités.

« Au cours des deux derniers mois, Larson a réussi à convaincre la fille de Fresno, par la manipulation et le toilettage, de lui envoyer des images pornographiques d’elle-même », ont déclaré les autorités.

Larson s’est présenté à un siège au Congrès de Virginie en 2018. En 2008, il a envoyé une lettre aux services secrets dans laquelle il menaçait de tuer soit George W. Bush soit Barack Obama, ont déclaré les autorités, confirmant les informations du Washington Post. L’année suivante, il a plaidé coupable d’avoir menacé de tuer un président et a purgé 16 mois dans une prison fédérale.

Dans un courant de conscience décousu et rempli de haine qu’il a appelé son «manifeste de campagne», Larson a exposé ses vues sur le monde. Fan du leader nazi Adolf Hitler, Larson a déclaré vouloir restaurer « la suprématie blanche bienveillante », reconstruire le patriarcat, éliminer les lois sur le travail des enfants et légaliser le mariage précoce. Il a également plaidé pour la légalisation de l’inceste et de la pornographie juvénile.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était un pédophile ou s’il avait simplement écrit sur les fantasmes sexuels pédophiles, Larson a déclaré au HuffPost à l’époque: «C’est un mélange des deux.

Larson est détenu à la prison du comté de Denver sur une accusation de délit d’avoir hébergé un mineur. Il fait également face à des accusations de crime dans le comté de Fresno pour enlèvement, enlèvement d’enfants, sollicitation de pornographie juvénile à un mineur et rencontre avec un enfant dans l’intention d’avoir des relations sexuelles, ont déclaré des responsables.

Contributeur: William Cummings, USA TODAY