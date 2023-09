Un ancien candidat à la présidentielle américaine annonce sa retraite — RT World News

Le sénateur républicain Mitt Romney a révélé qu’il ne se présenterait pas aux élections en 2024.

Le sénateur américain Mitt Romney a révélé qu’il ne se représenterait pas en 2024, couronnant sa longue carrière politique en dénigrant les électeurs de son propre parti et en critiquant les capacités de leadership du président Joe Biden et de l’ancien président Donald Trump.

Romney a annoncé sa décision dans un message vidéo mercredi, affirmant qu’il quitterait son poste de sénateur républicain de l’Utah après avoir terminé son mandat actuel en janvier 2025. Aujourd’hui âgé de 76 ans et plus d’une décennie après son échec à la présidence en 2012, l’ancien Un dirigeant du secteur du capital-investissement et gouverneur du Massachusetts a déclaré qu’il était prêt à partir après 25 ans dans la fonction publique.

« À la fin d’un autre mandat, j’aurais environ 85 ans. » Romney dit. « Franchement, il est temps d’avoir une nouvelle génération de dirigeants. Ce sont eux qui doivent prendre les décisions qui façonneront le monde dans lequel ils vivront.

Romney a été une voix importante au sein de l’aile néoconservatrice du Parti républicain, se heurtant à la faction populiste de Trump et promouvant des dépenses toujours plus élevées au Pentagone. Le mois dernier, il a affirmé qu’une aide militaire massive à Kiev avait été le meilleur investissement de défense de l’histoire des États-Unis, car le conflit russo-ukrainien dégradait les forces de Moscou tandis que seules les forces ukrainiennes – et non américaines – étaient tuées.















La prochaine génération de dirigeants devra faire face à plusieurs défis critiques, notamment la montée en flèche de la dette nationale, le changement climatique et la « les autoritaires ambitieux de la Russie et de la Chine », » a déclaré Romney. « Ni le président Biden ni l’ancien président Trump ne conduisent leur parti à affronter ces problèmes. »

Parmi les pays dotés des dix plus gros budgets militaires au monde, les États-Unis dépensent plus que les neuf autres pays réunis. Pourtant, Romney a déclaré que lorsqu’il s’agissait de faire face à la menace sino-russe, Biden «sous-investit» en défense pendant que Trump « sous-investit dans nos alliances. »

S’adressant aux journalistes après son annonce, Romney a admis que cela pourrait prendre une décennie pour que le « aile sage » du Parti républicain à dépasser les populistes en termes de soutien électoral.

« Il ne fait aucun doute que le Parti républicain est aujourd’hui dans l’ombre de Donald Trump. » il a dit. « Il est le chef de la plus grande partie du Parti républicain. C’est une partie populiste et démagogue du parti. Écoutez, je représente une petite aile du parti. Je l’appelle l’aile sage du Parti républicain.















Les Républicains ne pourront gagner le soutien des jeunes électeurs que s’ils recommencent à parler de politiques et de questions qui font une différence dans la vie des Américains, plutôt que de parler de politiques et de questions qui font une différence dans la vie des Américains. « ressentiments de toutes sortes, vengeance, règlement des comptes et retour sur les élections de 2020 », Romney a insisté, ajoutant que « Le populisme ne fonctionne pas. »

Romney est entré dans l’histoire en votant pour condamner Trump lors du premier procès en impeachment du président de l’époque en février 2020. Il a été le premier sénateur américain à voter pour condamner un président de son propre parti. L’année suivante, il était l’un des sept sénateurs républicains à avoir voté en faveur d’une condamnation après la destitution de Trump pour avoir prétendument incité à l’émeute au Capitole des États-Unis.