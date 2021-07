Un ancien cadre de la NASA emprisonné pour fraude au secours de Covid-19, a dépensé 300 000 $ en cartes de crédit, voitures, complexes Disney – RT USA News

Un homme du nord de la Virginie qui contrôlait les dépenses de la NASA ne pouvait pas gérer ses propres finances, utilisant des centaines de milliers de dollars d’aide de secours en cas de pandémie faussement obtenue pour rembourser ses dettes – et dépenser encore plus en produits de luxe.

Andrew Tezna, 36 ans, a été condamné jeudi par un tribunal fédéral d’Alexandrie, en Virginie, à 18 mois de prison, sur les 30 ans qu’il a potentiellement encourus après avoir plaidé coupable de fraude.

Tezna « traité essentiellement les programmes de secours de Covid-19 comme une tirelire personnelle », selon Raj Parekh, procureur américain par intérim pour le district oriental de Virginie, les utilisant pour rembourser sa dette de carte de crédit et ses prêts pour une piscine résidentielle, une fourgonnette et un bouledogue français qu’il a achetés à un éleveur.

Le programme de protection des chèques de paie (PPP) a été lancé au printemps 2020, pour aider les petites entreprises touchées par les blocages de Covid-19 à rester à flot. Comme pour les autres secours en cas de pandémie, la vitesse était plus appréciée que la vérification, ce qui a entraîné des abus généralisés. Le ministère de la Justice a déclaré avoir saisi jusqu’à présent 65 millions de dollars en espèces auprès de plus de 100 personnes qui avaient soumis des demandes frauduleuses.

L’un d’eux était Tezna, ancien directeur de la politique financière et de la conformité à l’agence spatiale américaine NASA. En 2020, il a déposé trois demandes de PPP pour de fausses entreprises prétendument détenues et exploitées par sa femme et sa belle-mère, ce qui lui a valu 272 000 $ de deux banques. Il a également reçu un total de 15 950 $ en allocations de chômage au nom de sa belle-mère de la Virginia Employment Commission.

Il a également tenté d’obtenir des prêts en cas de catastrophe économique (EIDL) auprès de la Small Business Administration – à deux reprises – pour une fausse entreprise qui, selon lui, appartenait à sa femme, mais la SBA l’a refusé les deux fois.

Les gains mal acquis ont été dépensés pour des choses telles que des multipropriétés dans deux centres de villégiature Walt Disney Vacation Club en Floride, une piscine résidentielle de 50 000 $ et un bouledogue français acheté pour 6 450 $ à un éleveur, ont déclaré les procureurs. 140 000 $ supplémentaires ont servi à rembourser des cartes de crédit et 18 000 $ à un prêt automobile.

« Il a fallu que tout cela se produise pour enfin l’admettre : j’étais mauvais pour gérer mes finances et contrôler mes dépenses. Tezna a écrit dans une lettre d’excuse au tribunal, avant la condamnation. Son avocat Page Pate a dit Tezna « a tendance à trop dépenser pour sa famille ».

Pate a peint une image sympathique de quelqu’un qui est venu aux États-Unis avec sa famille de Colombie à l’âge de 13 ans, a vécu dans un sous-sol tout en apprenant l’anglais et a aidé sa mère à nettoyer les maisons tout en poursuivant ses études. Diplômé en comptabilité, il a obtenu un « emploi de rêve » à la NASA qui a payé 181 000 $ par an. Tezna est allé à l’église, s’est porté volontaire et a accueilli à la fois sa mère – qui souffrait de démence – et sa belle-mère.





Pour autant, Tezna a vécu « bien au-dessus de ses moyens », essayant de maintenir les apparences dans le nord de la Virginie. Avant la pandémie, le comté de Loudoun se classait au premier rang des États-Unis par le revenu médian des ménages – près de 140 000 $ – grâce aux marchés publics et aux industries technologiques.

Tezna a depuis été licencié de la NASA et exclu de tout futur travail gouvernemental, a déclaré son avocat au tribunal. Il travaillait comme chargeur dans un magasin de rénovation domiciliaire, gagnait 14 $ de l’heure avant impôts et n’a réussi à rembourser que 13 000 $.



