Un ancien botteur de la NFL révèle son plan pour aider Donald Trump à remporter un État clé lors des élections

Jay Feely, attaquant de longue date de la NFL et analyste de « NFL on CBS », exprime son soutien à la candidature de Donald Trump au bureau ovale.

« Si vous regardez Donald Trump et que vous le faites objectivement, » Feely a dit à Dan Dakich d’OutKick« Et si vous regardez ses trois ou quatre années de mandat, en réalité trois ans avant le COVID, et si vous comparez toute mesure objective aux quatre années de l’administration Biden-Harris, et si vous parlez des choses qui comptent pour les gens chez eux, vous parlez de l’économie, vous parlez de la sécurité, vous parlez du logement, de leur domicile, de la frontière, de l’économie, des choses qui comptent pour les gens chez eux, selon toutes les mesures objectives, Donald Trump a fait un meilleur travail que l’administration Biden-Harris. »

Feely a déjà joué au golf avec Trump en 2020, qualifiant cela d’« honneur » à l’époque, mais il ne soutient pas le candidat républicain en raison d’une quelconque relation personnelle. Au lieu de cela, le joueur retraité des Cardinals de l’Arizona insiste sur le fait que les propositions politiques de Trump le placent devant le ticket Kamala Harris-Tim Walz.

Mais surtout, Feely pense pouvoir aider Trump à reconquérir l’Arizona, où ce natif de Floride de 48 ans vit avec sa femme depuis l’époque où il était avec les Cardinals. Trump a notamment perdu l’Arizona face à Biden en 2020 par 10 457 voix – un État que les républicains avaient remporté lors de 15 des 16 élections présidentielles précédentes.

Quatre ans plus tôt, Trump avait battu Hillary Clinton en Arizona par 91 234 voix.

La différence, aux yeux de Feely, est que les républicains étaient mieux représentés aux urnes en 2016, c’est pourquoi il exhorte les membres de son parti à s’engager à nouveau à voter en 2024.

« Il y a plus de 200 000 républicains inscrits en Arizona qui n’ont pas voté lors de la dernière élection présidentielle », a déclaré Feely, marié et père de cinq enfants. « Si la moitié de ces personnes votent… seulement la moitié des républicains inscrits en Arizona, [Trump] remporte l’État de l’Arizona.

« Cela est également vrai dans chacun de ces États clés », a poursuivi Feely. « Les républicains inscrits doivent donc sortir et voter pour Donald Trump. Je ne comprends pas pourquoi ils ne le feraient pas, car les deux partis n’ont jamais été aussi éloignés. »

Feely appelle également à un discours politique plus civilisé dans le pays, même s’il n’a pas évoqué les récentes tentatives d’assassinat contre Trump.

Au lieu de cela, le diffuseur de CBS a exprimé son désir de voir les gens discuter de questions politiques en public sans être influencés par leurs croyances.

« Je pense que nous devrions pouvoir parler de politique et de qui nous aimons sans que les gens nous jettent des pierres, sans dire « oh, nous allons annuler quelqu’un », a déclaré Feely. « Si vous êtes libéral et que vous croyez en un certain politicien, vous devriez pouvoir en parler, exprimer vos convictions. Si vous aimez Trump, vous devriez pouvoir exprimer vos convictions. »

« J’espère que nous pourrons y revenir un jour. »