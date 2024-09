Un ancien botteur de la NFL révèle pourquoi il soutient Trump et comment il essaie de contribuer à faire basculer un État clé dans le rouge

L’ancien botteur de la NFL et présentateur de « NFL on CBS », Jay Feely, a soutenu l’ancien président Donald Trump lors des prochaines élections.

Le soutien de Feely est l’un des nombreux soutiens que Trump a reçus de la communauté sportive, recevant également le soutien de Hulk Hogan, Dana White et Brett Favre. Il a expliqué pourquoi il apportait son soutien derrière l’ancien président lors d’une interview sur OuKick’s « Ne m’envoyez pas de @ avec Dan Dakich. »

« Si vous regardez Donald Trump et que vous le faites objectivement, et que vous regardez simplement ses trois ou quatre années au pouvoir, en fait trois ans avant le COVID, et que vous regardez toute mesure objective par rapport aux quatre années de l’administration Biden-Harris, et que vous parlez des choses qui comptent pour les gens chez eux, vous parlez de l’économie, vous parlez de sécurité, vous parlez du logement, de leur domicile, de la frontière, de l’économie, des choses qui comptent pour les gens chez eux, selon chaque mesure objective, Donald Trump a fait un meilleur travail que l’administration Biden-Harris. »

Feely a grandi en Floride, mais sa femme et lui vivent actuellement à Phoenix, où il a vécu la première fois lorsqu’il jouait pour les Arizona Cardinals de 2010 à 2013. Feely a cinq enfants : Lexi et Delmonte, qui sont tous deux mariés ; Jace, qui est également un kicker et joue à l’Université du Colorado sous la direction de Deion Sanders ; et Abby et Olivia, qui sont au lycée.

Feely estime que les habitants de son État ont une chance de ramener l’Arizona au vote républicain lors de la prochaine élection présidentielle, après que Trump a perdu l’État en 2020 face au président Biden. Cependant, il a un message à transmettre à ses compatriotes républicains de l’État avant novembre.

« Il y a plus de 200 000 républicains inscrits en Arizona qui n’ont pas voté lors de la dernière élection présidentielle… Si la moitié de ces personnes votent… seulement la moitié des républicains inscrits en Arizona, [Trump] « Il remporte l’État de l’Arizona ! C’est également vrai dans chacun de ces États clés. Les républicains inscrits doivent donc sortir et voter pour Donald Trump. Je ne comprends pas pourquoi ils ne le feraient pas, car les deux partis n’ont jamais été aussi éloignés », a déclaré Feely.

« Les idées et ce qu’ils veulent faire de notre pays sont tellement diamétralement opposés les uns aux autres que je ne comprends pas qu’on puisse dire : « Je n’aime pas Donald Trump, donc je ne pense pas que je vais voter pour lui »… Pour moi, je ne comprends pas ça. On vote pour une politique. »

UN Sondage électoral de Fox News Une étude publiée le 28 août montre que la vice-présidente Kamala Harris devance actuellement l’ancienne présidente en Arizona de moins d’un point. Dans la course au Sénat de l’Arizona, le démocrate Ruben Gallego devance la républicaine Kari Lake de 56% à 41%.

Trump a remporté l’Arizona en 2016 avec 3,5 points d’avance. L’Arizona avait déjà été remporté par un républicain lors de 15 des 16 dernières élections présidentielles depuis 1952, ne le perdant qu’une seule fois au cours de cette période, en 1996.

Mais plus encore que les résultats des élections, Feely espère un changement culturel dans la politique américaine.

« Je pense que nous devrions pouvoir parler de politique et de qui nous aimons sans que les gens nous jettent des pierres, sans dire « oh, on va annuler quelqu’un » », a déclaré Feely. « Si vous êtes libéral et que vous croyez en un certain politicien, vous devriez pouvoir en parler, exprimer vos convictions. Si vous aimez Trump, vous devriez pouvoir exprimer vos convictions. »

« J’espère que nous pourrons y revenir un jour. »