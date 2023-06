Un ancien basketteur de l’Alabama demande le rejet des accusations de meurtre qualifié

Un juge de l’Alabama a accordé à un ancien basketteur de l’Alabama accusé de meurtre qualifié une audience pour décider si les accusations dans l’affaire seront rejetées.

Les avocats de Darius Miles ont déposé mercredi une requête en immunité, demandant au juge du circuit du comté de Tuscaloosa, Daniel Pruet, de rejeter les accusations de meurtre qualifié pour légitime défense, ont rapporté les médias. Miles est accusé dans la mort par balle le 15 janvier de Jamea Jonae Harris, 23 ans, de Birmingham.

Miles « demande respectueusement que la Cour, après avoir entendu les preuves, le déclare à l’abri des poursuites » et que l’affaire contre lui soit rejetée, selon un dossier de son avocate, Mary Turner, mercredi.

Pruet a accédé à la demande de Miles pour une audience d’immunité, qui est prévue pour le 21 août.

Miles, 21 ans, et Michael Davis sont tous deux accusés en lien avec la mort de Harris.

Davis, 20 ans, a cherché statut de jeune contrevenant et depuis lors, les dossiers judiciaires de Davis ont été scellés. Le résultat de cette demande n’était pas clair vendredi matin, al.com signalé.

Pruet a refusé la caution pour Miles en mai, affirmant que la question sera réexaminée à une date ultérieure.

La fusillade s’est produite sur le Strip, un quartier d’affaires de bars et de restaurants axé sur les étudiants près du campus de Tuscaloosa. Les enquêteurs ont déclaré que Harris était assise sur le siège passager d’une voiture lorsqu’elle a été touchée par une balle, ce qui entraîne une accusation de meurtre qualifié en Alabama.

Davis est accusé d’avoir tiré avec l’arme qui a tué la jeune femme, selon des documents judiciaires déposés à Tuscaloosa. Les enquêteurs ont écrit dans un document judiciaire que Miles avait admis avoir fourni l’arme de poing juste avant la fusillade.

Les avocats de la défense ont suggéré lors d’une audience antérieure que les deux hommes réagissaient de manière défensive à la suite d’une altercation avec un jeune homme du groupe de Harris.

Miles a été renvoyé de l’équipe de l’Alabama après son arrestation.

Reportage de l’Associated Press.

